KO-MEK’ten kadın ve gençlere sanatsal fırsat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) çatısı altında açılan “Müzik ve Gösteri Sanatları” kursları, kursiyerlere enstrüman eğitimi, vokal çalışmaları, tiyatro ve sahne sanatları gibi alanlarda eğitim vererek onları sahneye ve profesyonel dünyaya hazırlıyor. Kurslar, özellikle kadın ve gençlerin sanatsal yeteneklerini profesyonel anlamda değerlendirmelerine olanak tanıyor.

09 Kasım 2025 Pazar 10:03

 SANATLA MESLEK KAZANMAK

KO-MEK kursları, katılımcılara sadece hobi değil, aynı zamanda meslek imkânı da sunuyor. Kursiyerler, müzik gruplarında, tiyatro topluluklarında, konser ve gösteri organizasyonlarında görev alabilir veya kendi sanat projelerini hayata geçirebilir. Kurslarda müzik teorisi, enstrüman kullanımı, vokal teknikleri, tiyatro oyunu hazırlığı ve sahne performansı gibi konular uygulamalı olarak öğretiliyor. Katılımcılar, öğrendiklerini canlı sahne ve etkinliklerde deneyimleme fırsatı buluyor.

 

ANNE VE ÇOCUK AYNI KURSTA EĞİTİM ALABİLİYOR

KO-MEK’in sunduğu avantajlardan biri de annelerin ve çocukların aynı merkezde eğitim alabilmesi. Anneler müzik veya sahne sanatları eğitimleri alırken, çocukları da atölye ve performans etkinliklerine katılıyor. Bu sayede hem anneler hem de çocuklar sosyal ve sanatsal becerilerini geliştirebiliyor.

 

KENDİ PROJELERİNİ HAYATA GEÇİREBİLİYORLAR

Kurslar, özellikle kadın ve gençlerin sanatsal yeteneklerini profesyonel anlamda değerlendirmelerine olanak tanıyor. Kursiyerler, konserlerde, tiyatrolarda ve çeşitli sanat organizasyonlarında iş imkânı bulabiliyor veya kendi projelerini hayata geçirerek girişimcilik fırsatlarını değerlendirebiliyor.

 

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNE KATKI

KO-MEK Müzik ve Gösteri Sanatları kursları, bireylerin sanatsal yeteneklerini geliştirmesinin ötesinde Kocaeli’nin kültürel ve sanatsal yaşamına da katkı sağlıyor. Eğitimli sanatçılar, şehrin kültür-sanat etkinliklerinin kalitesini artırıyor ve toplumsal kültür bilincine destek oluyor. KO-MEK Müzik ve Gösteri Sanatları kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, online başvurularını www.komek.org adresinden yapabilir.

(Ömer İLGEÇ)

