Yıldızlar Yatırım Holding, 130 yıllık mirasını sürdürülebilirlik odağıyla geleceğe taşıyor

Türkiye’nin en köklü sanayi gruplarından biri olan Yıldızlar Yatırım Holding (YYH), 130 yılı aşkın sanayi birikimini bugünün dönüşüm ihtiyaçlarıyla buluşturan bir yatırım yaklaşımını benimsiyor. Bugün orman ürünlerinden kimya ve gübreye, demir-çelikten liman işletmeciliğine uzanan geniş bir alanda faaliyet gösteren grup; 5 bini aşkın çalışanı, 14 tesisi, 2 liman yatırımı ve 80’i aşkın ülkeye yaptığı ihracatla ülke ekonomisinin en güçlü aktörlerinden biri konumunda yer alıyor. YYH, bu köklü sanayi mirasını artık sürdürülebilirlik odaklı bir gelecek vizyonuyla güçlendiriyor. “Yaşamın Temelinde” yaklaşımıyla şekillenen bu vizyon; sıfır atığa giden bir grup olmayı, üretimde geri kazanımı ve yeniden kullanımı artırmayı, 2035’e kadar sera gazı salımlarını azaltmayı ve biyoçeşitlilik yatırımlarını büyütmeyi, sürdürülebilir tedarik zinciri ve risk yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.

“Sürdürülebilirliği işimizin kalbine yerleştiriyoruz”

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Sürdürülebilirliği yalnızca ekonomik göstergelerle değil, çevreye, insana ve topluma karşı taşıdığımız sorumlulukla birlikte ele alıyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirliği işimizin kalbine yerleştiriyor, iş yapış biçimlerimizi bu anlayışla şekillendiriyoruz. ‘Yaşamın Temelinde’ yaklaşımımız, sıfır atığa giden bir üretim modelini, döngüsel ekonomi uygulamalarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor. Enerji verimliliğini artırarak karbon emisyonlarını azaltmayı, iş sağlığı ve güvenliğinde sıfır kaza kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin net sıfır yolculuğuna paralel olarak biz de gücümüzü sadece rakamlardan değil, çevreye duyarlı ve kapsayıcı büyüme anlayışımızdan alıyoruz. Yıldız Entegre, İGSAŞ, Yıldız Demir Çelik ve Yıldızlar Deniz İşletmeciliği başta olmak üzere tüm grup şirketlerimiz, kendi alanlarında ortaya koydukları projelerle bu ortak vizyonu güçlendiriyor. Amacımız, 130 yılı aşkın mirasımızı geleceğe taşırken topluma ve gezegene kalıcı değer katan bir kültür inşa etmek.”

Yıldız Entegre’den karbon ayak izini azaltan yolculuk

YYH, grup şirketleriyle birlikte 2035 yılına kadar sera gazı emisyonlarını kayda değer ölçüde azaltmayı planlıyor. İnovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir tedarik zinciri alanlarında yapılacak yatırımlar, Holding’in sürdürülebilirlik şemasının temel yapı taşlarını oluşturuyor. Holdingin amiral gemisi Yıldız Entegre, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler yürütüyor. Tüm üretim süreçlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı prensipleri benimseyen şirket; enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri hayata geçiriyor. Su yönetiminde ise 2023’te 87.622 m³ atık/proses suyu geri kazanıldı. Hammadde temininde FSC® ve FSC CoC standartlarına uygun hareket edilerek tedarik zincirinde izlenebilirlik sağlanıyor. Ayrıca Ağacın İzinde platformu kapsamındaki yıllık 20.000 fidan hedefi ve orman gençleştirme projelerine destek ile biyoçeşitliliğe katkı sunuluyor.

İGSAŞ, sürdürülebilir projelerle tarımın geleceğini destekliyor

Türkiye’de gübre sektörünün öncüsü İGSAŞ, tüm değer zincirinde emisyonlarını 2053 yılına kadar %100 azaltmayı hedefliyor. Buna ek olarak, 2035 yılına kadar elektrik enerjisi tüketiminin %50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarına geçirmeyi amaçlıyor. Üretim süreçlerinde de tatlı su kullanımını azaltmayı hedefleyen İGSAŞ, fabrikalarındaki genel süreçlerin tamamında atıksu geri kazanımını ve arıtılmış deniz suyu kullanımını artırmayı hedefliyor. Ar-Ge yatırımları bütçesini de hedeflerinin arasına ekleyen İGSAŞ, yenilikçi ürünlerin sürekliliğini sağlayarak ülkemizde tarımın gelişmesi ve daha verimli hale gelmesine katkı sağlamayı önceliklendiriyor.

AB ve Türkiye’nin yeşil dönüşüm takvimlerine uyumlu olacak şekilde 2027 yılına kadar tüm değer zincirinde metriklerin belirlenmesi, takip edilmesi ve düzenli olarak raporların hazırlanmasını hedefleyen İGSAŞ, çiftçi gelişimi ve tarımda bilinçlendirmeyi de öncelikli konular arasında görüyor. Bu doğrultuda hem pazarda çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini hem de tarımı gelecek nesiller için cazibe alanına dönüştürmeyi amaçlıyor. İGSAŞ insan odağı yaklaşımıyla çalışanlarından başlayarak, istihdamına katkı sunacağı potansiyel gençlere ve sektördeki paydaşlara yetenek ve yetkinliklerin artırılmasına yönelik işbaşı ve akademik eğitim destek projelerini de gerçekleştirmeyi hedeflemekte.

Üretimde gri su kullanımı %95’in de üzerine çıkarıldı.

Yıldız Demir Çelik, “Her Adımda Sürdürülebilirlik” anlayışıyla hazırladığı ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak ilk sürdürülebilirlik raporuyla yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. 2023 yılında ikinci galvaniz hattını devreye alarak galvanizli ürün üretim kapasitesini 700 bin tona çıkaran şirket, su yönetiminde önemli kazanımlar elde etti. 2024 itibarıyla toplam su kullanımında %23,5 oranında geri kazanım sağlanırken gri su kullanım oranı da %95 seviyesinin üzerine yükseltildi. Kadın istihdam oranını %10’a çıkararak kapsayıcı insan kaynakları politikalarını güçlendiren Yıldız Demir Çelik, sürdürülebilir üretim yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.

Yıldızlar Deniz İşletmeciliği Enerji Verimliliğinde Lider

Yıldızlar Deniz İşletmeciliği sürdürülebilirlik vizyonumuzun denizcilik alanındaki en güçlü temsilcisi. Yakıt verimliliğini artıran modern filomuz, karbon salınımını azaltan operasyonel optimizasyonlarımız ve deniz ekosistemini korumaya yönelik inovatif uygulamalarımızla deniz taşımacılığında sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda gemi filomuzda uluslararası denizcilik otoriteleri tarafından uygulamaya konulan CII (Carbon Intensity Indicator) derecelendirmesinde, gemilerimiz 2025 yılı başından itibaren “A” notu alarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu başarı, filomuzun enerji verimliliğinde en üst seviyeyi yakaladığını ve çevreye duyarlı taşımacılıkta güçlü bir konumda olduğumuzu gösteriyor. Deniz yolu taşımacılığında sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik olarak düşük emisyonlu yakıtları kullanıyoruz ve yaptığımız tüm bu yatırımlarla çevre dostu teknolojileri iş modellerimize entegre ediyoruz. Gelecek nesiller için daha temiz denizler ve sorumlu bir denizcilik anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.