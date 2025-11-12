KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Şehir Tiyatroları’na Adana’da büyük ilgi; Adanalılar, “Üç Jokerli Konken’i” keyifle izledi

Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Üç Jokerli Konken” adlı oyunuyla bu yıl düzenlenen Adana Şehir Tiyatroları Festivali’ne katıldı. Festivalin kapanış oyunu olarak perde açan ekip, Adana seyircisinden ve tiyatro camiasından büyük beğeni topladı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'na Adana'da büyük ilgi; Adanalılar, 'Üç Jokerli Konken'i” keyifle izledi

12 Kasım 2025 Çarşamba 09:33

 PERFORMANSLARI HAFIZALARA KAZINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibinin “Üç Jokerli Konken” adlı oyunu, Adana Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında sahne aldı. Adanalı sanatseverler, Şehir Tiyatroları oyuncularının performansına tam not verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda kapalı gişe oynayan oyunu Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, Adana Şehir Tiyatroları Müdürü Melih Rahmi Akyol ve çok sayıda sanatsever izledi. Seyir sonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın performansı uzun süre ayakta alkışlandı. Şehir Tiyatroları ekibi, Adanalı sanatseverlerin uzun süre hafızasından çıkmayacak bir performansla Kocaeli’ye döndü. Adana Şehir Tiyatroları yetkilileri, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

 

SAHNE ENERJİLERİ TÜM SALONU SARDI

Alman yazar Petra Blume’un kaleme aldığı, Türkçeye Yücel Erten tarafından çevrilen oyun, Erkan Taşdöğen’in rejisiyle sahnelendi. Senem Akman ve Levent Muratoğlu’nun yönetmen yardımcılığını üstlendiği “Üç Jokerli Konken”, güçlü kadın karakterleri, mizahi dili ve tempolu sahne düzeniyle izleyicilere hem düşündürücü hem de keyifli bir tiyatro deneyimi sundu. Oyunun sahne tasarımı, dönemin atmosferini başarıyla yansıtan Eylül Gürcan imzasını taşırken, karakterlerin ruh halini destekleyen kostümler Duygu Çakır Irmak tarafından tasarlandı. Ayrıca ses tasarımda Mehmet Cebe, müzik tasarımda ise Sertan İpek oyuna katkı sundu.

 

OYUNCU KADROSU

Müzikleriyle oyunun ritmini güçlendiren Sertan İpek, ışık tasarımında Ayşe Sedef Ayter, ses tasarımında ise Mehmet Cebe imzası bulunuyor. Başarılı performanslarıyla seyirciden tam not alan oyuncu kadrosunda Seda Güven Şahin, Meltem Özsavaş, Seçil Mutlu Oğuz, Duygu Mine Özcan ve Tunç Efe yer aldı.

 

ÜÇ JOKERLİ KONKEN ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Oyuncular, Adana seyircisinin yoğun ilgisi ve coşkulu alkışları karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Kocaeli Şehir Tiyatroları, ülkenin dört bir yanında tiyatro sanatını seyirciyle buluşturmaya devam ederken, “Üç Jokerli Konken” ile turne sahnelerinde de adından söz ettirmeyi sürdürüyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ressam Cemal Toy, renklerin şifasını Kocaeli’ye taşıdı Ressam Cemal Toy, renklerin şifasını Kocaeli’ye...
Oda Orkestrası, Büyük Önder için çaldı, yürekler özlemiyle doldu; Ata’ya özlem notalarla yankılandı Oda Orkestrası, Büyük Önder için çaldı, yürekler...
KO-MEK’ten kadın ve gençlere sanatsal fırsat KO-MEK’ten kadın ve gençlere sanatsal fırsat
SEKA Kâğıt Müzesi’nde 9. yıla özel sergi; “Kağıtta Açan Çiçekler” sanatseverleri bekliyor SEKA Kâğıt Müzesi’nde 9. yıla özel sergi;...
Tarihin İzinde Bir Yolculuk: Tarihin İzinde Bir Yolculuk: "Hünkar Çayırı'ndan...
SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde Cumhuriyet sevgisi SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde Cumhuriyet sevgisi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ressam Cemal Toy, renklerin şifasını Kocaeli’ye...
Türkiye’nin en önemli ressamlarından Cemal Toy, verdiği eğitim ve gerçekleştirdiği söyleşi ile renklerin...

Haberi Oku