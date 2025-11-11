Sığınak Yönetmeliği Güncellendi: Yeni Binalarda Zorunlu Olacak

Yeni yönetmelik ile konut, yurt, otel, bakımevi gibi yataklı hizmet veren sağlık tesisleri ve sanayi-imalat tesislerinde sığınak yapımı şart koşuldu. 5 bin kişi ve üzeri kapasiteye sahip stadyum ve spor tesislerinde sığınak sayısı seyirci kapasitesinin en az yüzde 3’ü olarak belirlendi. Eğitim yapılarında da sığınakların tavan ve duvar kalınlıkları artırıldı.







Resmi binalar ile sağlık ve eğitim tesislerinde jeneratör, uydu telefonu veya acil durum Wi-Fi noktası gibi ilave tedbirler alınacak; 100 metrekareden büyük sığınaklara mutfak nişi, ilkyardım dolabı ve yangın söndürme ekipmanları eklenecek. Batarya destekli led lamba, sabit telefon, radyo ve harici iletişim cihazları ile iletişim sürekliliği sağlanacak.

Metro tünelleri ve AVM gibi yapıların bodrum katları da sığınak vasfında olacak şekilde projelendirilecek; mevcut yapıların ise en geç 31 Aralık 2028’e kadar sığınak standartlarına uygun hale getirilmesi zorunlu.Millet bahçelerinin 15 bin metrekare ve üzeri alanlarında yer altı sığınakları yapılacak.





Sığınaklar, yaşlı, engelli ve hamileler de dahil olmak üzere herkesin kullanabileceği şekilde düzenlenecek. Sığınakların bakım ve acil durum için hazır tutulmasından bina yöneticileri sorumlu olacak. TRT ise tüm sığınaklarda kesintisiz yayın için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

Yönetmeliğe getirilen geçici madde ile, idaresi tarafından mevcut tüm özel veya genel sığınakların en geç 1 yıl içinde denetimlerinin tamamlanması, kullanıma hazır olmadığı tespit edilen sığınakların ise yönetmeliğin 14. maddesine göre mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu tutuldu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek