Kırgıstan Bişkek’te 10. Türk Dünyası Belgesel Festivali Ödüllü Film Gösterimi Başladı

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından düzenlenen 10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin ödüllü film gösterimi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Program için TDGF Genel Başkanı Menderes Demir başkanlığında, kurucuları arasında yer alan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İsmail Kahraman’ın da bulunduğu bir heyet Kırgızistan’da bulunuyor.

Genel Başkan Demir, festivale her geçen yıl ilginin arttığını belirterek, organizasyonun T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TÜRKSOY, TİKA ve YTB desteğiyle yapıldığını ifade etti. Festival, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile basın ve iletişimin çatı kurumlarının paydaşlığında gerçekleştiriliyor.



Kırgızistan’dan festivale başvuran 5 film finale kalırken, bu filmlerden 3’ü ödül almaya hak kazandı. Gösterimler, 10 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’da Manas Üniversitesi Sinema Salonu’nda yapılacak. Ödül takdimlerinin ardından program sona erecek.

Genel Başkan Demir, festivale katkı sunan kurumlara teşekkür ederek Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve ekibine ev sahipliği için ayrıca teşekkür etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek