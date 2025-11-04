Vali Aktaş açıkladı:

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim'de Gebze'de yıkılan binanın enkazından sağ kurtarılan Dilara Bilir (18) sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Aktaş, "Yaralı olarak çıkardığımız kızımız Dilara'ya Allah'tan şifa diliyorum. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan normal servise alındı" dedi.

Vali İlhami Aktaş, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" öncesinde, basın mensuplarına ekim ayı güvenlik ve asayiş verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Gebze'de yaşanan acı olayla ilgili bilgi vererek başlayan Aktaş, "Gebze'de yaşanan olayda 4 vatandaşımızı kaybettik, bir vatandaşımız enkaz altından yaralı olarak çıkartıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak çıkardığımız kızımız Dilara'ya Allah'tan şifa diliyorum. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan normal servise alındı. Hepinizin adına geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı Arslan Apartmanı yıkılmış, Levent (44) ile Emine Bilir (37) çifti ile çocukları Hayrunnisa (14) ile Muhammet Emir (12) hayatını kaybetmiş, ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise sağ kurtarılmıştı.

"7 terörist yakalandı"

Vali Aktaş, terörle mücadele çalışmaları kapsamında emniyet ve jandarma birimlerinin PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlar yürüttüğünü belirtti. Aktaş, bu operasyonlar sonucunda 2'si FETÖ, 5'i de DEAŞ terör örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen toplam 7 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Asayiş suçlarıyla mücadeleye de değinen Aktaş, "Bir önceki dönemle karşılaştırdığımızda olay sayıları ile ilgili çok bir değişiklik olmamakla beraber, jandarma bölgesinde özellikle bir önceki yıl itibarıyla gözle görülür bir azalma olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Asayiş suçlarında azalma olduğunun altını çizen Vali Aktaş, aydınlatma oranlarının da yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranlarının yüzde 100'e yakın olduğunu ifade eden Aktaş, "Bunlar konut dokunulmazlığı, tehditten cinsel saldırıdan kasten yaralamaya kadar olan suçlar da aydınlatmamız yüzde 100'e yakın seviyelerde gitmektedir" diye konuştu.

Vali Aktaş, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da ciddi bir azalış olduğunu vurgulayarak, "Oto hırsızlıktan hırsızlığa, dolandırıcılıktan motosiklet hırsızlığına karşı da emniyet bölgemizde hem de jandarma bölgemizde ciddi azalış meydana gelmiştir. Yine bunların da aydınlatma oranı yüzde 90'a yakın oranlardadır" şeklinde konuştu.

"433 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir"

Vali Aktaş, hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların detaylarını da aktardı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanarak hem cezalarını çekmeleri hem de yeni suç işlemelerinin önlenmesi için ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Ekim ayı içerisinde ilimizde 295'i emniyet müdürlüğümüz ekiplerince, 138'i il jandarma komutanlığımız ekiplerince olmak üzere toplam hapis cezası kesinleşmiş 433 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bunlardan 404'ünün 5 yıla kadar, 23'ünün 5 ila 10 yıl arası, 6'sının da 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunmaktadır. Bu kişiler yakalanarak hem cezalarını almaları sağlanmakta hem de yeni bir suç işlemelerinin önüne geçilmiştir."

Aktaş, ayrıca değişik konularla ilgili ifadesi alınması gereken bin 162 kişi hakkında da adli işlem görmelerinin sağlandığını ekledi.

"155 silah ele geçirildi, 174 kişi hakkında işlem yapıldı"

Silah kaçakçılığı ile ilgili çalışmalara da değinen Aktaş, "Arkadaşlarımızın silah kaçakçılığıyla ilgili yaptığı çalışmalarda da toplamda değişik ebatlarda tabanca, kurusıkı, av tüfeği olmak üzere 155 silah ele geçirilerek 174 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda da 23 kişinin suçlardan tutuklanması sağlanmıştır" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 66 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kocaeli'de yürütülen çalışmalara ilişkin detayları da paylaşan Vali Aktaş, "Vatandaşımızın uyuşturucuyla zehirlenmesini önlemeye yönelik mücadelemiz durmadan devam etmekte. Uyuşturucu imal ve ticareti yapan da kullanıcı ve diğer suçlarından da hem emniyet müdürlüğümüz hem jandarmamız 800'ün üzerinde kişi hakkında işlem yapmış, bunlardan 66'sının tutuklanması sağlanmıştır. Yine bu operasyonlarda değişik miktarlarda esrar, eroin, kokain, bonzai ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

1 suç örgütü çökertildi

Vali Aktaş, siber suçlarla mücadele kapsamında 146'sı emniyet, 16'sı jandarma tarafından olmak üzere toplam 162 hesapla ilgili işlem yapıldığını ve 5 kişinin tutuklandığını belirtti. Aktaş, ayrıca bu dönemde il emniyet müdürlüğünün operasyonuyla 1 ulusal organize suç örgütünün de çökertildiğini bildirdi.

443 bin 574 araç denetlendi

Trafik denetimlerine de değinen Aktaş, kazaların en aza indirilmesi için 24 saat esasına göre çalışmaların sürdüğünü, bu kapsamda 443 bin 574 aracın denetlendiğini ve 114 bin 745'ine cezai işlem uygulandığını kaydetti.

455 kişi sınır dışı edildi

Aktaş, düzensiz göçle mücadele çalışmaları hakkında ise 9 bin 203 kişiye kimlik denetimi yapıldığını aktararak, 274'ü emniyet, 78'i jandarma tarafından olmak üzere 352 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ifade etti. Aktaş, 10 organizatörün tutuklandığını ve 455 kişinin İl Göç İdaresi koordinesinde sınır dışı edildiğini sözlerine ekledi.

İHA