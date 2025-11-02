İLÇE HABERLERİ:
Darıca Millet Bahçesi’nde temizlik seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların keyifle vakit geçirdiği millet bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca Millet Bahçesi’nde düzenli olarak temizlik, peyzaj ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Darıca Millet Bahçesi'nde temizlik seferberliği

02 Kasım 2025 Pazar 16:23

 DARICA MİLLET BAHÇESİ PIRIL PIRIL

Daha temiz, daha estetik ve daha yaşanabilir bir Kocaeli için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Bu bağlamda Darıca Millet Bahçesi de ekiplerin çalışmasıyla pırıl pırıl oluyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, alanda süpürge aracıyla yol temizliği, tırpan ve çim biçme işlemleri, mazgal ve tuvaletlerin temizliği gibi rutin çalışmaları titizlikle yürütüyor. Ayrıca ağaç diplerinin temizliği ve budama çalışmaları yapılarak alanın genel düzeni korunuyor.

 

PLAJ BÖLGESİNDE DE HUMMALI ÇALIŞMA
Darıca Millet Bahçesi’nde bulunan plaj bölgesinde de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Denize vuran yosunların ve çöplerin temizliği düzenli olarak yapılırken, plajın genel bakım ve temizliği de aksatılmadan gerçekleştiriliyor. Öte yandan kanal temizliği, kuru ağaçların kesimi, çapa çalışmaları, kaktüs ve gül bahçelerinin bakımı ile yabani otların temizliği de program dahilinde devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halkın temiz, güvenli ve bakımlı alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmaların düzenli şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

(Ömer İLGEÇ)

