ABD Merkez Bankası, Faiz Oranını 25 Baz Puan Düşürdü

Bu indirim, 2025 yılındaki ilk faiz kararı olarak öne çıktı. Fed, yılın ilk beş toplantısında faizleri sabit tutmuş, 2024’te ise aralık ve kasım aylarında 25’er baz puan, eylülde ise 50 baz puan indirime gitmişti.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, istihdam artışında yavaşlama ve işsizlik oranında sınırlı yükseliş gözlendiği; enflasyonun ise hala biraz yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi. Fed, belirsizliklerin devam ettiğini ve politika adımlarında gelen verilerin belirleyici olacağını vurguladı.

Komite, bilanço küçültme sürecinin de sürdürüleceğini teyit ederken, gerektiğinde yeni adımlar atmaya hazır olduğunu duyurdu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek