İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı Çayırova Belediyesi

ERDİ GÜLASLAN’DAN 24 SAYI
Yabancı oyuncularını dinlendiren temsilcimiz Çayırova Belediyesi, mücadeleyi baştan sona üstün görürürken, karşılaşmadan 94-60 galip ayrılmayı başararak, İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı oldu. Sezona oldukça hazır bir görüntü veren Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer oyuncusu 24 sayılık performansıyla Erdi Gülaslan oldu. Berkay Candan’ın 20, Enes Berkay Taşkıran’ın 15 ve Doğukan Şanlı’nın 12 sayısı da galibiyette önemli rol oynadı.
“TAKIMIMIZI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM”
Maç sonrasında İlkan Karaman anısına turnuvaya katılan sporculara madalya ve hediye takdim edilirken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden, takımımızın formasını gururla taşımış eski milli basketbolcumuz İlkan Karaman anısına düzenlediğimiz üçlü turnuvada; önce Konya Büyükşehir Belediyesi’ni, sonrasında ise Fenerbahçe Koleji’ni mağlup eden takımımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
(Erkan ERENLER)