Çayırova’nın yeni spor salonunda koltuk montajı tamam

Çayırova’ya spor alanında sınıf atlatacak projede çalışmalar son sürat devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve tamamlandıktan sonra 11 branştan sporcunun antrenman yapmasına olanak sunacak, uluslararası basketbol müsabakası oynamaya uygun basketbol salonuyla, Çayırova’ya büyük değer katacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda sona yaklaşılıyor. 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesi, modern yapısı ve birçok branştan sporcunun aynı anda spor yapmasına imkan sunan proje kapsamında ana spor salonunun koltuk montajı tamamlandı. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen kapalı spor salonu ve sporcu fabrikası projesinin diğer antrenman salonlarında ise asma tavan imalatı sürüyor. Proje kapsamında ise elektrik kablolama ve asansör montaj işleri sürüyor. Salonda ayrıca, önümüzdeki hafta zemin parke montajına başlanacak.

EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak ve tamamlanmasının ardından 11 branştan sporcunun, spor ve antrenman yapmasına olanak sunacak proje, nice milli sporcunun Çayırova’dan yetişmesine de olanak sunacak. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, birçok spor salonu imkanıyla sadece gençlere değil tüm Çayırovalılara hizmet edecek. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandıktan sonra Çayırova’ya basketbolu sevdiren ve ilçeyi gururla Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de Çayırovalı basketbolseverleri konuk edecek. Atatürk Mahallesi’nde 5 dönüm arazide inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulması amaçlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)