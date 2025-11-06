banner1208
GENEL:
Konservatuvar koristi olmak için ter döktüler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren koro ve topluluklarının seçmeleri hafta sonunda yapıldı. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Koroları ile Orff ve Ukulele Orkestrası’nın yeni üyelerinin belirlendiği seçmelere ilgi gösteren katılımcılar, koro ve toplulukların üyesi olabilmek için ter döktü.

Konservatuvar koristi olmak için ter döktüler

06 Kasım 2025 Perşembe 09:37

 MÜZİK VE DUYUM YETENEĞİNE BAKILDI

Seçmeler Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın İzmit ve Gebze eğitim binalarında yapıldı. İzmit’teki seçmeler; Leyla Atakan Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, Gebze’de ise Gebze Konservatuvar Binası’nda gerçekleştirildi. Sınavlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından yapıldı. Adaylara genel olarak, müzik yeteneklerini ölçecek düzeyde sorular yöneltildi ve bu kapsamda duyum yeteneğine dikkat edildi.

 

TSM KOROSUNUN PROVASINI İZLEDİLER

Öte yandan Türk Sanat Müziği Koro Seçmeleri öncesinde, söz konusu koronun rutin çalışması gerçekleştirildi. Bu koronun üyesi olmak isteyen vatandaşlar provayı büyük bir ilgi ile takip etti. Adaylar ayrıca, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının titiz sanat eğitimini ve koronun disiplinli çalışmasını yakından görme fırsatı buldu.

 

ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER SEÇMELERE KATILDI

Orff Orkestrası ile Çocuk Korosunun seçmelerine 7-14 yaş arasındaki çocuklar katıldı. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Korolarının seçmelerine 18-55 yaş arasındaki vatandaşlar katılırken, Ukulele Orkestrasının seçmelerinde ise 9-13 yaş arasındaki çocuklar yer aldı.

 

SONUÇLAR TELEFON VE SMS YOLUYLA İLETİLECEK

Seçmeler, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının ilgili branş eğitmenleri tarafından değerlendirilecek. Sonuçlar Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yetkilileri tarafından telefon ve sms aracılığıyla bildirilecek.

(Ömer İLGEÇ)

