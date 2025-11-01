İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın’a Dilovası’nda "gönülden" teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, saha çalışmalarını yürüttüğü Dilovası’nda vatandaşlarla buluştu. Dilovası Millet Bahçesi ve Hastane Yolu Viyadüğü’nün ilçeye büyük değer kattığını belirten vatandaşlar, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Büyükakın'a Dilovası'nda

01 Kasım 2025 Cumartesi 09:42

 VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası’nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın’a ziyaretleri boyunca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat mensupları eşlik etti.

 

STK'LARI ZİYARET ETTİ

Güne Dilovası Giresunlular Derneği’nde başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dernek yöneticileri ve vatandaşlar ile samimi bir ortamda sohbet gerçekleştirdi. Kendisine iletilen talep ve önerileri dikkatle dinleyen Başkan Büyükakın, şehrin dört bir yanında hayata geçirilen çalışmalarla ilgili de bilgiler aktardı. Ziyarette konuşan vatandaşlar, Dilovası Hastane Yolu Viyadüğü ve Dilovası Millet Bahçesi projelerinin ilçeye değer kattığını ifade ederek Başkan Büyükakın ve ekibine teşekkür etti.

 

NAMAZ SONRASI CEMAATLE SOHBET

Başkan Büyükakın, ilçede gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında yakın zamanda hayatını kaybeden merhume Mazule Algaç’ın eşi Veysi Algaç’a taziye ziyaretinde bulundu. Bir süredir torunları yoğun bakımda tedavi gören önceki dönem Dilovası Belediye Meclis Üyesi Mustafa Şimşek’i de evinde ziyaret eden Başkan Büyükakın, aileye geçmiş olsun dilekleri iletti. Büyükakın, cuma namazını eda ettiği Dilovası Hicret Camii’nde namaz sonrası cemaat ile sohbet etti.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başiskele’de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi genişliyor Başiskele’de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi genişliyor
Çiftçi, “Gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor” Çiftçi, “Gençlerimiz her şeyin en güzelini...
Darıca Belediyesi’nden Doğaya ve Üretime Değer Katan Proje Darıca Belediyesi’nden Doğaya ve Üretime Değer...
Bıyık: ‘Daha güzel bir Darıca için sahadayız’ Bıyık: ‘Daha güzel bir Darıca için sahadayız’
Çiftçi’den Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında inceleme Çiftçi’den Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında...
Cumhuriyetin 102. Yılı Dilovası’nda Coşkuyla Kutlandı Cumhuriyetin 102. Yılı Dilovası’nda Coşkuyla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başiskele’de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi genişliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’nin önemli ulaşım akslarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde...

Haberi Oku