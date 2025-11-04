banner1208
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Virajı alamayan yonga yüklü tır devrildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde virajı alamayan yonga yüklü tır devrildi, sürücüsü şans eseri yara almadı.

Virajı alamayan yonga yüklü tır devrildi

04 Kasım 2025 Salı 11:04

 Kaza, gece saatlerinde Ovacık Mahallesi D-130 Karayolu Kullar Köprülü Kavşak mevkisi İzmit yönünde meydana geldi. S.A. idaresindeki 41 AIV 106 plakalı yonga yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Bariyerlerin üstüne devrilen araçtaki yongalar sola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücü S.A.'nın yara almadığı öğrenilirken, saçılan malzemeler nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Yolun temizlenmesi ve tırın vinç yardımı ile kaldırılması ile trafik eski seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tır kazası TEM'i kilitledi Tır kazası TEM'i kilitledi
Bir binanın daha kolonları çatladı: Aileler korkuyla evi tahliye etti Bir binanın daha kolonları çatladı: Aileler korkuyla...
Kocaeli’de bir binada daha panik: Boşaltılarak mühürlendi Kocaeli’de bir binada daha panik: Boşaltılarak...
Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi...
Gece yarısı bebeklerin uykusunu havai fişeklerle böldüler Gece yarısı bebeklerin uykusunu havai fişeklerle...
Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılıyor Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tır kazası TEM'i kilitledi
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tır, orta bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada...

Haberi Oku