CUMHURİYETİMİZİN 102. YILI GURURLA KUTLANIYOR

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ömeroğlu, mesajında Cumhuriyet’in 102. yılına ulaşmanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Ömeroğlu “Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembolüdür.

Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük miras ve en kutsal değerdir. Bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye olarak teslim etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.”

“GELECEĞE UMUTLA YÜRÜYORUZ”

Başkan Ömeroğlu açıklamasında ayrıca;

“Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini koruyarak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize barış, huzur ve refah diliyorum.” ifadelerini kullandı.