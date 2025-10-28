banner1195
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CUMHURİYETİMİZİN 102. YILI GURURLA KUTLANIYOR

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ömeroğlu, mesajında Cumhuriyet’in 102. yılına ulaşmanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

CUMHURİYETİMİZİN 102. YILI GURURLA KUTLANIYOR

28 Ekim 2025 Salı 13:14

 “CUMHURİYET, EN BÜYÜK MİRASIMIZDIR”
Başkan Ömeroğlu “Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembolüdür.
Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük miras ve en kutsal değerdir. Bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye olarak teslim etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.”
“GELECEĞE UMUTLA YÜRÜYORUZ”
Başkan Ömeroğlu açıklamasında ayrıca;
“Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
Milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini koruyarak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize barış, huzur ve refah diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe Teleferik, 29 Ekim’de yüzde 50 indirimli Kartepe Teleferik, 29 Ekim’de yüzde 50 indirimli
29 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz 29 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz
Balıkesir Merkezli Deprem, Kocaeli’yi de Salladı! Balıkesir Merkezli Deprem, Kocaeli’yi de Salladı!
Batı Karadeniz Çalıştayı Ankara’da Gerçekleşti Batı Karadeniz Çalıştayı Ankara’da Gerçekleşti
Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Ödülleri...
Yüzyılın Konut Projesi; 500 bin sosyal konut projesinin detayları belli oldu Yüzyılın Konut Projesi; 500 bin sosyal konut projesinin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kartepe Teleferik, 29 Ekim’de yüzde 50 indirimli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen ve Kocaeli’nin doğa harikası...

Haberi Oku