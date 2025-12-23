Büyükşehir fidanlığında işlenen torf, bitkilere can veriyor; Torf üretimi ile 50 milyon lira tasarruf sağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fidanlığında gerçekleşen torf üretimi kentin yeşil alanlarına önemli katkı sağlıyor. Göl ve bataklık gibi sulak alanlarda oluşan torflar, Büyükşehir’in fidanlığına gelen bitkilerin yeniden hayata tutunmasını sağlıyor. Torf üretimi sayesinde yıllık en az 50 milyon liralık ekonomik kazanç sağlanıyor.

125 BİN METREKÜPLÜK TORF İŞLENİYOR

Bataklık alanlarda bitkilerin uzun yıllar boyunca fermente olmasıyla oluşan torf, organik ve mineral madde açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor. Kartepe Derbent, Sarımeşe, Tepetarla bölgelerindeki eski bataklık havzalarından çıkarılan torf, Büyükşehir ekipleri tarafından işlenerek bitkilerin yeniden hayata tutunmasında kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde Derbent havzasından elde edilen 125 bin metreküp işlenmemiş torf, Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden teslim alınmasının ardından fidanlıkta uzman ekipler tarafından işlenmeye başladı.

SAF TORFLA SAĞLIKLI FİDANLAR YETİŞİYOR

Kocaeli’nin sulak bölgelerinden saf hâlde çıkarılan torf, yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra öğütülüyor ve gübre gibi çeşitli ürünlerle karıştırılıyor. Su ve hava tutma kapasitesi yüksek olan torf, bitkilerin köklerinin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Bu sayede fidanlar kısa sürede gelişiyor ve sağlıklı bir şekilde hayata tutunuyor.

TORFLA FİDANLAR KENTİ YEŞİLLENDİRİYOR

Park ve bahçelerin yanı sıra yol, kavşak ve tramvay çalışmaları sırasında sökülen fidanların canlandırılmasında da torf kullanılıyor. Bu çalışmalar kapsamında ağaçlar kökleriyle birlikte yetkili kişiler tarafından fidanlığa taşınıyor. Burada fidanlar sökülmesinin ardından budama ve ıslah işlemlerinin ardından torf kullanılan saksılara alınıyor. Yaklaşık bir yıl süren bakım sürecinin ardından bitkiler, Kocaeli’nin ihtiyaç duyulan yeşil alanlarında yeniden toprakla buluşturuluyor.

YILLIK 50 MİLYONLUK KAZANÇ SAĞLIYOR

Büyükşehir ekipleri tarafından göl ve bataklık gibi sulak alanlardan uzman ekiplerce çıkarılarak işlenen torf, kente önemli bir katma değer sağlıyor. Yıllık en az 50 milyon liralık ekonomik kazanç elde edilirken, bu sayede bitkiler hayat buluyor ve kent genelindeki yeşil alanların artmasına katkı sağlanıyor. Torfun bizzat kent sınırları içerisinden çıkarılması ise maliyetleri düşürerek büyük bir avantaj oluşturuyor.

TORF NEDİR?

Torf, yüksek nemli alanlarda oluşan organik bir malzemedir. Torf; yosunlar, bitkiler ve diğer organik maddelerin ayrışması sonucu oluşur. Dünya genelinde yaygın bir şekilde bulunur ve peyzaj, bahçe işleri, tarım ve enerji üretimi gibi birçok alanda kullanılır.





(Erkan ERENLER)