Kocaeli’deki otoparklara süre ve ücret düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde otoparklardaki düzeni sağlamak, kısa süreli park kullanımını teşvik etmek ve otopark alanlarını daha verimli hale getirmek amacıyla 2026 yılı otopark ücret tarifelerini belirledi. Kadıköy Katlı Otoparkı, 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı, Kocaeli Büyükşehir Belediye binası arkası (NCity) otoparkında uygulanacak ücret tarifesiyle vatandaşlar artık park yeri bulmak için zaman kaybetmeyecek, uzun süreli parklanmaların da önüne geçilecek.

AMAÇ, UZUN SÜRELİ PARKLANMANIN ÖNÜNE GEÇMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin düzeni ve en yaşanılabilir hali için çalışmalarına devam ediyor. Kadıköy Katlı Otoparkı, 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı, Kocaeli Büyükşehir Belediye binası arkası otoparkında belirlenen ücret tarifeleriyle özellikle şehir merkezindeki otoparkların uzun süreli ve uygunsuz kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece hem şehir içi trafik rahatlayacak hem de vatandaşlar otoparklara daha kolay erişim sağlayacak.

KADIKÖY KATLI OTOPARK İLK 4 SAAT ÜCRETSİZ

2026 yılı itibarıyla Kadıköy Katlı Otoparkında ücretli park uygulaması başlayacak. Toplam 895 araç kapasitesine ve 40 bin 261 metrekarelik alana sahip olan otoparkta ilk 4 saat ücretsiz olacak şekilde kademeli bir ücretlendirme uygulanacak. Ayrıca otoparkı aktif kullanan vatandaşlar aylık otopark abonman sisteminden de yararlanabilecek.

1 MART VAPUR İSKELESİ OTOPARKI’NDA YENİ UYGULAMA

1 Mart Vapur İskelesi Açık Otoparkı da 2026 yılıyla birlikte ücretli hizmet vermeye başlayacak. 160 araç kapasiteli ve 9 bin 650 metrekarelik alana sahip otoparkta kısa süreli parklar ücretsiz olacak, uzun süreli parklar ise düşük ücretle sınırlandırılacak. Ayrıca ilk 10 saat boyunca vatandaşlar 1 Mart Vapur İskelesinde araçlarını ücretsiz park edebilecek.

NCİTY OTOPARKI İLERLEYEN SÜREÇTE ÜCRETLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasının arkasında yer alan ve “Ncity Otoparkı” olarak da bilinen alan, devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle 2026 yılının ilerleyen dönemlerinde ücretli olarak hizmet verecek. 2 bin 200 araç kapasiteli ve 67 bin 673 metrekarelik alana sahip otopark için de 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı ile aynı ücret tarifesi uygulanacak.

2026 YILI OTOPARK ÜCRET TARİFELERİ

Kadıköy Katlı Otopark

0-4 saat: Ücretsiz

4-6 saat: 40 TL

6-8 saat: 60 TL

8-10 saat: 90 TL

10-12 saat: 120 TL

12-24 saat: 170 TL

Aylık Abonman: 3.000 TL

KBB Binası Arkası (NCity) ve

1 Mart Vapur İskelesi Açık Otopark

0-10 saat: Ücretsiz

10-12 saat: 20 TL

12-24 saat: 300 TL





(Erkan ERENLER)