29 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda otobüs, tramvay ve vapur seferlerini ücretsiz sunarak vatandaşların kutlama alanlarına kolay ve kesintisiz ulaşmasını sağlayacak.

29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz

28 Ekim 2025 Salı 13:09

 29 EKİM’DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarının 29 Ekim Çarşamba günü (yarın) ücretsiz olacağını duyurdu.

Büyükşehir’e bağlı otobüs, tramvay ve vapur seferleri, 29 Ekim Çarşamba günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

 

BAYRAM COŞKUSU KESİNTİSİZ YAŞANACAK

Şehir merkezinin en önemli noktalarını birbirine bağlayan tramvay hatları, belediye otobüsleri ve vapur sayesinde vatandaşlar, gün boyu hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım ile 29 Ekim coşkusunu daha keyifli geçirecek. Ayrıca vatandaşlar; kutlama alanları, konserler ve etkinlik noktalarına ücret ödemeden ulaşarak bayram coşkusunu kesintisiz yaşayabilecek.

 

BAZI HATLARDA MEVCUT TARİFE DEVAM EDECEK

İzmit-Kartal güzergâhında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen Hattı olan 250 ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.

