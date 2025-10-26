Başkan Büyükakın, Kocaelispor’u tebrik etti; “Muhteşem bir oyun, harika bir galibiyet!”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un iç saha maçında Alanyaspor’u 2-0’lık skorla yenmesinin ardından bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükakın, “Muhteşem bir oyun, harika bir galibiyet” ifadelerini kullandı.

“TAKIMIMIZ SAHADA ADETA NAZİRE YAPIYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un Alanyaspor karşısında 2-0 galip gelmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükakın şöyle dedi: “Sezon başında ‘Bu takım ligde kalamaz, gol dahi atamaz’ diyenlere, takımımız sahada adeta nazire yapıyor. Bu inanç, bu mücadele, bu birliktelik Kocaelispor’un karakterini en güzel şekilde yansıtıyor.

“KOCAELİSPOR CAMİAMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM”

Aynı kararlılıkla, aynı performansla yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig’de kalıcı olacağımızı, bu şehrin gücünü tüm Türkiye’ye göstereceğiz. 16 yıl sonra döndüğümüz bu ligden erken gitmeye hiç niyetimiz yok. Takımımızı, teknik ekibimizi ve büyük Kocaelispor camiamızı yürekten tebrik ediyorum. Bu şehir bu takıma inanıyor!”



(Ömer İLGEÇ)