5. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU KAZAKİSTAN’DA GERÇEKLEŞECEK

KAZAKİSTAN – GEBZE GAZETESİ Türk Dünyasının akademisyen, sanatçı ve medya temsilcileri Almatı’da buluşuyor: 5. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu ile 10. Belgesel Film Festivali başlıyor.

Kazakistan Turan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen “5. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”, Türk dünyasından akademisyen, sanatçı ve gazetecileri bir araya getirecek.

5–8 Kasım 2025 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı, Kırgızistan’ın Bişkek ve Özbekistan’ın Taşkent şehirlerinde gerçekleştirilecek sempozyum, Türk dünyasında akademik ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, YTB, TÜRKSOY ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen sempozyum, iletişim ve sanat alanlarında çalışan bilim insanlarına uluslararası bir paylaşım zemini oluşturacak.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, Turan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinasyonunda yapılacak program, Türk coğrafyasında ortak akademik üretim ve kültürel etkileşimi teşvik edecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Ödüllü Film Gösterimleri ve Kazakistan Gazeteciler Birliği ev sahipliğinde Türk Dünyası Çalıştayı düzenlenecek.

KAZAKİSTAN TÜRK DÜNYASININ MERKEZİ OLACAK

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, sempozyumun Türk Dünyası dayanışması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Demir, “Büyük emek ve fedakârlıklarla hazırladığımız 5. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’nun bu yıl Kazakistan’da yapılması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Kardeş Kazakistan halkı, Türk dünyasının dört bir yanından gelen akademisyen ve sanatçılarımıza konukseverliğini gösterecek. Başta Turan Üniversitesi ve Kazakistan Gazeteciler Birliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Sempozyuma Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yaklaşık 150 akademisyen ve sanatçı başvurdu.

Bilim kurulunca 98 çalışma kabul edildi; bunlardan 56’sı Almatı’da yüz yüze sunulacak.

Etkinlikte iletişim ve sanat alanındaki güncel konular tartışılacak, ortak araştırma yöntemleri değerlendirilecek ve Türk Dünyasında geleceğe dönük ortak projeler için zemin hazırlanacak.

5. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu ile 10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 5 Kasım 2025 saat 14.00’te Turan Üniversitesi Konferans Salonu’nda (Satpayev Caddesi, 16A, 3. Kat) gerçekleştirilecek.

Etkinlik süresince Türk dünyasından bilim insanları, gazeteciler, yönetmenler ve sanatçılar bir araya gelerek iletişim, kültür ve sanatta ortak üretim ve iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek