Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, 18 Yaşındaki Dilara Enkazdan Sağ Kurtarıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde sabah saat 07.00 sıralarında 2012 yılında inşa edilen 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Alt katında eczane bulunan binada yaşayan Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çocukları Nisa, Dilara ile Muhammed Emir’in enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı ekipleri koordineli şekilde çalışmalara katıldı. 480’i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 627 kişilik ekiple müdahale sürerken, çevredeki 9 bina tahliye edildi, 8 bina zabıta ekiplerince mühürlendi.

18 yaşındaki Dilara’nın enkazdan çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada, Maalesef bir çocuk bedeni olduğu değerlendirilen bir cansız bedene ulaşıldı. Ardından ailenin 14 yaşındaki kızı Nisa’nın da cansız bedenine ulaştık. Ancak sevindirici bir haberimiz var; ailenin 18 yaşındaki büyük kızı Dilara’yı sağ olarak enkazdan çıkardık. Bilinci açık, genel durumu iyi, hastaneye sevk edildi. Anne ve baba için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, üç çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını belirterek, İki çocuğumuz ve Dilara kızımız aynı noktadaydı. Şu anda yoğun bir şekilde anne ve babaya ulaşmaya çalışıyoruz. Henüz bir ses alınamadı ama umutla çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

Binanın çöküş sebebine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar olayın bölgedeki metro istasyonu inşaatı nedeniyle zeminde meydana gelen kaymadan kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü. Ancak yetkililer, kesin sonucun teknik inceleme sonrası açıklanacağını bildirdi. Olay yerine giden Gebze Gazetesi Kurucusu Gazeteci İsmail Kahraman, sabah saatlerinde bölgeden yaptığı canlı yayında, Burası Gebze’nin Akse Sapağı bölgesi, metro istasyonunun hemen yanı başı. 7 katlı bina sabah saatlerinde çöktü, içeride 7 kişilik bir ailenin kaldığı söyleniyor. Şu an adeta ana baba günü. Tüm ekipler burada. Biz de Gebze Gazetesi ve Devrialem TV olarak canlı yayınımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.

Gebze’deki feci olayda iki çocuk yaşamını yitirirken, 18 yaşındaki Dilara enkazdan sağ kurtarıldı. Anne ve babaya ulaşmak için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Binanın çökme nedeni yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek