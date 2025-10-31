Darıca Belediyesi’nden Doğaya ve Üretime Değer Katan Proje

Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile doğaya, bilime ve üretme değer katan örnek bir proje hayata geçirildi. Orman Köyü Projesi kapsamında ilk zeytin hasadı gerçekleştirilirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplanan zeytinlerin sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahipleri için değerlendirileceğini söyledi.

Darıca Belediyesi, doğaya ve sürdürülebilir tarıma verdiği önemin bir göstergesi olarak yürüttüğü Gebze Teknik Üniversitesi Orman Köyü Projesi kapsamında ilk zeytin hasadını gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba’nın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte, zeytin ağaçlarının ilk mahsulü toplandı.

1741 ZEYTİN AĞACIYLA GELECEĞE YEŞİL MİRAS

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üniversite içerisinde titizlikle yürütülen proje kapsamında, 152 dönümlük alanda yer alan 1741 zeytin ağacının bakım, budama ve verim artırma çalışmaları tamamen organik yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Belediye, doğaya zarar vermeden üretimi artırmayı hedeflerken, aynı zamanda bu tarımsal değeri gelecek nesillere aktarılacak bir miras olarak korumayı amaçlıyor.

ZEYTİN HASADI ARTIK GELENEKSEL BİR FESTİVAL OLACAK

Bu yıl ilki düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Muzaffer Bıyık, etkinliği ilerleyen yıllarda bir festival havasında düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti ve “Doğal kaynaklarımızı koruyarak üretimi desteklemek, hem çevremiz hem de ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Zeytin, bu toprakların bereket sembolü. Biz de bu mirası korumak, çoğaltmak ve Darıca’mızın değerlerine değer katmak için çalışıyoruz” dedi.

DOĞAYLA UYUMLU, ÜRETİM ODAKLI BELEDİYECİLİK

Darıca Belediyesi, çevreye duyarlı projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Orman Köyü Projesi’nin, hem bölgenin ekolojik dengesine katkı sağlayacağı hem de tarımsal farkındalık oluşturacağı vurgulandı. Proje kapsamında toplanan zeytinlerin işlenmesiyle elde edilecek ürünlerin, ilerleyen dönemlerde sosyal projelerde ve farkındalık etkinliklerinde özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik değerlendirilmesi planlanıyor.



(Erkan ERENLER)