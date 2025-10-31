Darıca Belediyesi’nden Doğaya ve Üretime Değer Katan Proje

1741 ZEYTİN AĞACIYLA GELECEĞE YEŞİL MİRAS
Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üniversite içerisinde titizlikle yürütülen proje kapsamında, 152 dönümlük alanda yer alan 1741 zeytin ağacının bakım, budama ve verim artırma çalışmaları tamamen organik yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Belediye, doğaya zarar vermeden üretimi artırmayı hedeflerken, aynı zamanda bu tarımsal değeri gelecek nesillere aktarılacak bir miras olarak korumayı amaçlıyor.
ZEYTİN HASADI ARTIK GELENEKSEL BİR FESTİVAL OLACAK
Bu yıl ilki düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Muzaffer Bıyık, etkinliği ilerleyen yıllarda bir festival havasında düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti ve “Doğal kaynaklarımızı koruyarak üretimi desteklemek, hem çevremiz hem de ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Zeytin, bu toprakların bereket sembolü. Biz de bu mirası korumak, çoğaltmak ve Darıca’mızın değerlerine değer katmak için çalışıyoruz” dedi.
DOĞAYLA UYUMLU, ÜRETİM ODAKLI BELEDİYECİLİK
Darıca Belediyesi, çevreye duyarlı projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Orman Köyü Projesi’nin, hem bölgenin ekolojik dengesine katkı sağlayacağı hem de tarımsal farkındalık oluşturacağı vurgulandı. Proje kapsamında toplanan zeytinlerin işlenmesiyle elde edilecek ürünlerin, ilerleyen dönemlerde sosyal projelerde ve farkındalık etkinliklerinde özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik değerlendirilmesi planlanıyor.
(Erkan ERENLER)