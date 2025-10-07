EĞİTİM:
Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlık maratonu başladı

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde, üniversiteye hazırlık kursu maratonu başladı. Merkezde eğitim alan Çayırovalı öğrenciler, kendilerine sunulan imkandan ötürü çok memnun.

07 Ekim 2025 Salı 09:49

 ‘Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz’ anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi’nde, üniversite sınavına hazırlık kurslarında eğitim alan öğrenciler kendilerine sunulan imkandan dolayı çok mutlu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde devam eden eğitimler sayesinde hedeflerine ve hayallerine ulaşmak için çalışmalarını sürdüren Çayırovalı gençler, alanında uzman eğitimci kadrolar ve geniş kaynak imkanlarıyla sınava hazırlanıyorlar. Geçtiğimiz yıl onlarca öğrenciyi, üniversiteli yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi, bu yıl da 11 ile 12. sınıf ve mezun grubu olmak üzere üç ayrı gruba eğitim veriliyor.

 

“YAPACAĞIMA İNANIYORUM”

Merkezde eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan öğrencilerden Kaan Mutlu Sir, “Öncelikli koçluk sistemi uygulaması var merkezde ve deneme sınavıyla öğrenci alınıyor ve kaliteli öğrenciler burada yer alıyor. Hocalarımız da çok kaliteli, özel olarak bizle ilgileniyorlar. Hedefim İTÜ ya da YTÜ’de matematik mühendisliği, benim için zorlu bir süreç olacak ama yapacağıma inanıyorum” dedi.

 

“HEDEFİM VETERİNERLİK”

Ali Tosun ise, “Bu sene benim mezun sürem ve kayıt olurken deneme sınavına girdim. Denemede belli derece yapan öğrenciler merkeze seçildi. Üç haftadır eğitim görüyoruz ve çok verimli geçiyor. Anlamadığım soruları hocalarımıza soruyoruz. Derslerde konu anlatımları çok iyi. Hedefim Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik bölümü, bu doğrultuda da çalışmaya devam ediyorum” açıklamalarında bulundu.

 

“DERS ANLATIMLARI ÇOK İYİ”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde sınava hazırlanan Özge Özçelik ise, “Ben arkadaşımın tavsiyesi ile buraya geldim. Geldikten sonra da bu tavsiyenin ne kadar doğru olduğunu gördüm. Öğretmenlerin bire bir ilgisi çok iyi, ders anlatımları çok iyi. Koçluk sisteminde öğretmenler bizlerle birebir ilgileniyor ve kişiye özel ders programı çıkarıyorlar. Başarılarımızı en üst seviyeye çekmek için bizlerle ilgileniyorlar. Ankara Üniversitesi’nde hemşirelik bölümü düşünüyorum, burada alacağım eğitim sayesinde belki de daha fazlasına da ulaşabilirim” diye konuştu.

(Erkan ERENLER)

