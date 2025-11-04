banner1208
ASAYİŞ:
Kocaeli’de bir binada daha panik: Boşaltılarak mühürlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kolonlarında çatlaklar tespit edilen bir bina tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi. 4 aileden 15 kişi Balyanoz koyundaki tesislere götürüldü.

04 Kasım 2025 Salı 09:43

 Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'taki 3 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde binanın mühürlenmesine karar verildi. Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan 4 aileden 15 kişi, Balyanoz koyundaki belediye tesislerine götürüldü. 
  Ne olmuştu? 

  Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı. Uzman ekiplerin Gebze'deki çalışmaları da sürüyor. 


İHA
