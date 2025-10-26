Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligin çok uzun olduğunu ifade ederek, sürekli aynı seviyede oynamanın zor olduğunu belirtti. İnan, Alanyaspor karşısında da oyuncularının hatasız oynadığını söyledi. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, zor bir maç oynadıkları ifade ederek, "Biliyorduk ama oyuncularımız bugün belki de hatasız oynadılar. Neticesinde de maçı kazanmayı bildiler. Bu kadar üst düzey mücadele gösterip maçı kazandıkları için onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Oyuncularımın hepsinden memnunum"

Takımın 3 maçta 3 galibiyet almasının ardından yükselişe geçmenin nedenleri üzerine Selçuk İnan, "Oyuncuların performansının yükselmesi daha fazla onlara bağlı. Onlarla çok fazla zaman geçiriyor, inandırmaya çalışıyorum. Bu şehir onları çok seviyor ve başarıyı hak ediyor. Takımlarına fazlasıyla sahip çıkıyorlar, oyuncular da farkında. Ben de onlara yardımcı oluyorum, dürüst ve samimi oluyorum. Hayatım boyunca çalışkandım, onlara da bunu aşılamaya çalışıyorum ama oyuncu size yaklaşmazsa işiniz çok zor oluyor. Sağ olsun onlar da bu yönde çaba harcıyorlar, çalışıyorlar, karakterleri de çok iyi. Hepsinden memnunum. 3 maç kazanmak da bir şey bitirmiyor. İstikrar çok önemli. Lig çok uzun. Sürekli aynı seviyede oynamak çok kolay değil. Bunu ne olursa olsun başarmak gerekiyor. Önümüzdeki hafta daha zor bir maç var. Futbol geçmişi çok çabuk unutturuyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Maç kazanmak istiyoruz. Maç maç bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehir bize sahip çıktı, çok çalışıyoruz ve karşılığını almaya başladık"

Maç kaybettikten sonra şehre karşı duyduğu mahcubiyeti yineleyen genç teknik adam, "İlk 5 haftada mahcubiyetim olduğunu hep söylüyordum. Bize destek verdiler, oyunculara sahip çıktılar. Bu bizim için önemliydi. Arkamızda durmaları çok önemliydi ama takım da iyi mücadele etti, iyi oynadı o haftalarda. Şehrimiz futboldan anlıyor. Sadece sonuca göre takımlarını desteklemiyorlar. İyi oynadık, hak ettiğimiz halde kazanamamıştık. O yüzden bizi desteklediler. Türk futbolunda yerli hocaların desteklenmesi konusundan ziyade inandığınız biri varsa onun bilgisine, çalışkanlığına ve yapabileceğine inanıyorsanız peşinden gitmelisiniz. Hayatım boyunca öyle yaptım. Ben kendi takımımla ilgileniyorum; ki çalışıyoruz ve karşılığını almaya başladık. Arkamızda çok insanın desteği var. Belediye başkanımız, başkanımız, yöneticilerimiz, basın da destek veriyor diğer yandan. Herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Doğru anlarda, doğru oyuncularla, doğru yerlerde oynuyoruz"

Takımdaki oyuncuların artık birbirini daha iyi tanıdığının altını çizen Selçuk İnan, "Yeni takımız, yeni oyuncularımız vardı. Birbirlerini tanımaları ve birbirleri için mücadele etmeleri için vakit geçirmeleri lazımdı. Şimdi birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Son 3 maçta galibiyetler nasip oldu ama bu bir gün gelecekti. Oyuncularımız da bu yönde örnekler veriyordu. Kazanacağımız oyunlar oynadık ama neticelendiremedik. Hücum futbolu oynamak kolay değil. İnsanlar bunu istiyor, biz de bunu oynamak istiyoruz ama bu işler dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. En hücumcu oyuncuyu da koysanız pozisyona giremeyebiliyor. Kayseri maçını 4 forvetle bitirdik. Neredeyse pozisyonumuz yoktu. Doğru oyuncularla, doğru şekilde hücum futbolu oynamak lazım. Doğru anlar ve oyuncularla, doğru yerlerde oynuyoruz. Bitmedi, daha fazla çalışmamız ve pozisyon üretmemiz lazım. Aynı zamanda da daha doğru savunma yapmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İHA