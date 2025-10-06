OYAK Çimento’nun 7 Fabrikası İş Güvenliğinde En İyi Olma Hedefi için Yarıştı

OYAK Çimento’nun 2025 yılı Hayat Kurtaran Kurallar Kampanyası ile şirketin Türkiye’deki 7 fabrikasındaki çalışanlar, en yüksek risk taşıyan iki kritik tema olan "Yüksekte Güvenli Çalışma" ve "Kapalı/Kısıtlı Alanda Güvenli Çalışma" konularına odaklandı. Fabrikalarda düzenlenen kampanyalar sonucunda her iki kategorinin fabrika birincileri Final yarışmasında bir araya geldi. Düzenlenen yarışmada her iki kategorinin de kazananı OYAK Çimento Mardin Fabrika ekipleri oldu.

OYAK Çimento, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği 2025 yılı

başarıyla tamamladı. Bu yılki kampanya, şirketin "

içinde yer alan ve çalışanların en yüksek risklerle karşı karşıya kaldığı iki kritik tema olan

ve

konularına odaklanırken, fabrikalar arası final yarışmasında her iki kategorinin de kazananı

ekipleri oldu.

İSG OYAK Çimento'nun Vazgeçilmez Önceliği

Tüm çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğini "vazgeçilmez öncelik" olarak kabul ederek "önce insan" anlayışıyla hareket eden OYAK Çimento, İSG kültürünü sadece bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi olarak benimsiyor. Nihai hedefi "sıfır iş kazası" olan OYAK Çimento, yasal düzenlemelerin ötesinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi ve bu alanda dünya standartlarının üstünde örnek bir seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.

İSG kampanyalarının başarıyla tamamlanmasıyla, kurum çapında güvenli davranış kültürünü güçlendirecek önemli bir adım daha attıklarını belirten OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela, konuyla ilgili olarak şu görüşleri edile getirdi: "OYAK Çimento olarak, İSG'yi operasyonlarımızın her alanında dikkate alınması gereken temel bir değer olarak görüyoruz. 2025 Hayat Kurtaran Kurallar Kampanyamızla, çalışanlarımızın en kritik risk alanlarında güvenli davranışlarını güçlendirmeyi ve proaktif güvenlik kültürümüzü pekiştirmeyi amaçladık. Kampanya süresi içerisinde güvenlik kültürümüzü daha da güçlendirmek adına tüm etkinliklere katılım sağlayan çalışanlarımızı, gösterdikleri başarı nedeniyle başta Mardin Fabrika olmak üzere tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Onların bu başarısı, 'sıfır iş kazası' nihai hedefimize ulaşma yolunda ne kadar kararlı olduğumuzun somut bir göstergesi."

Büyük Katılım ve Heyecanlı Final

Kampanya kapsamında ilk etapta "Kapalı alanda çalışma varsa işinde, güvenlik olsun her adımda" ve "Yüksekte çalışma varsa hedefinde, güvenlik olsun temelinde" mottolarıyla tüm fabrikalarda düzenlenen teorik ve uygulamalı yarışmalar, büyük bir katılım ve heyecanla tamamlandı. Bu aşamadan sonra her iki kategoride fabrika içi yarışmalar sonucunda belirlenen takımlar, sonrasında OYAK Çimento’nun Aslan Fabrika ve ÇİSİEM (Darıca Eğitim Merkezi) tesislerinde gerçekleştirilen Fabrikalar Arası Final Yarışmasında bir araya gelerek yarıştı. Finale kalan ekipler ilk olarak İSG Çarkı Bilgi Yarışması ile teorik etapta, sonrasında ise sahada uygulamalı etapta mücadele ettiler. Tüm bu süreç sonucunda ortaya koydukları başarılı performans ile hem “Yüksekte Güvenli Çalışma” hem de “Kapalı/Kısıtlı Alanda Güvenli Çalışma” kategorilerinin kazananı Mardin Fabrika ekipleri oldu. Birinci olan ekiplerin tüm üyeleri, gösterdikleri başarı ve emekleri için hediyelerle ödüllendirildi.

CIMPOR / OYAK Çimento Hakkında:

Türkiye Çimento ve Beton sektöründe ilklerin temsilcisi olan OYAK Çimento, bugün geldiği noktada güçlü finansal performansı, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve yenilikçi uygulamaları ile endüstrinin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Bir yandan Türkiye pazarındaki lider konumunu sürdürürken, geleceğe yönelik daha da büyük hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Küresel çimento ihtiyacını analiz ederek yeni pazarlara yatırım yapma, yenilikçilik anlayışı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlama hedefi, şirketteki bu büyük dönüşümün temelini oluşturuyor. Portekiz'in en köklü yapı malzemeleri markalarından biri ve sektör lideri CIMPOR Global Holdings’in Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının 2019 yılında OYAK Çimento tarafından satın alınması, OYAK Çimento'nun uluslararası arenadaki ilk önemli adımlarından biriydi. 2024 ise, CIMPOR ve OYAK Çimento için küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi adım attıkları bir yıl oldu. Bu birleşme sonrasında, dünya çimento sektöründe (Çin hariç) 3. büyük çimento üreticisi konumuna gelen TCC Group altında faaliyet göstermeye başlayan ve küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendiren bir marka haline gelen CIMPOR, Türkiye inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe OYAK Çimento markası ile faaliyet gösteriyor. CIMPOR markasıyla dünya arenasında daha da güçlü bir şekilde ilerleyen şirket, bu yeni dönemde büyümeye, gelişmeye, çevreye duyarlılık ve daha yüksek ürün kalitesi prensipleri doğrultusunda sektörde fark yaratmaya devam ediyor.