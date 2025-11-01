Çiftçi, “Gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor”

Çayırova’nın yarınlarına büyük hizmet verecek ve ilçenin spor ile eğitim altyapısına sınıf atlatacak projelerden olan Çayırova Spor Lisesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Yurt ve derslik binasında kaba inşaatın tamamlandığı, bununla birlikte spor salonu ve spor sahası yapımının da süratle devam ettiği projeyi yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Çayırova Spor Lisesi inşaat şantiye alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 21 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek, 24 derslik, bin 500 kişilik kapalı spor salonu, futbol ve basketbol sahalarıyla birlikte 150 kişilik kız öğrenci, 150 kişilik erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin konaklayabileceği yurdu bulunacak spor lisesi, Çayırova’ya büyük bir katma değer sağlayacak.

ÇAYIROVA’MIZA YAKIŞAN PROJE

Şantiye alanına yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bu proje bir gurur kaynağı, çocuklarımızın, özellikle gençlerimizin güzel vakit geçireceği, ayrılmak istemeyeceği, derslerini gerçekten verimli kılacak bir proje ve tasarım oldu. Çok modern ve Çayırova’mıza yakışan, ülkemize yakışan bir proje oldu. Biz her zaman gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor diyoruz. Bu proje de onun uygulaması olmuş oldu” dedi.

BÜYÜK KATKILAR SUNACAK

Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan ve Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilen Spor Lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Özenle hazırlanan projede, öğrenciler için her şey düşünüldü. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan spor lisesi, 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşacak. Okul kampüsünde ayrıca bin 500 kişilik bir kapalı spor salonu, 150 kız öğrenci, 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek yurt ile futbol ve basketbol sahaları da yer alacak. Sadece bölgeden değil tüm ülkeden seçkin öğrenciler için de tercih noktası olacak spor lisesi, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.



