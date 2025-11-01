Çiftçi, “Gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor”

ÇAYIROVA’MIZA YAKIŞAN PROJE
Şantiye alanına yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bu proje bir gurur kaynağı, çocuklarımızın, özellikle gençlerimizin güzel vakit geçireceği, ayrılmak istemeyeceği, derslerini gerçekten verimli kılacak bir proje ve tasarım oldu. Çok modern ve Çayırova’mıza yakışan, ülkemize yakışan bir proje oldu. Biz her zaman gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor diyoruz. Bu proje de onun uygulaması olmuş oldu” dedi.
BÜYÜK KATKILAR SUNACAK
Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan ve Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilen Spor Lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Özenle hazırlanan projede, öğrenciler için her şey düşünüldü. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan spor lisesi, 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşacak. Okul kampüsünde ayrıca bin 500 kişilik bir kapalı spor salonu, 150 kız öğrenci, 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek yurt ile futbol ve basketbol sahaları da yer alacak. Sadece bölgeden değil tüm ülkeden seçkin öğrenciler için de tercih noktası olacak spor lisesi, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.
(Emre KAHRAMAN)