Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

03 Kasım 2025 Pazartesi 13:23

 Kaza, İzmit ilçesi D-100 yan yol İstanbul istikameti Kandıra Sapağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 41 ARD 999 plakalı Opel marka otomobil ile S.B. yönetimindeki 41 AKE 485 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan D.U.Y. ve E.Y. ile minibüs sürücüsü S.B. ve yanında bulunan G.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.  
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
