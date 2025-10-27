Batı Karadeniz Çalıştayı Ankara’da Gerçekleşti

Batı Karadeniz Fırsat Eşitliği Derneği (BAKFED) ve bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen çalıştay, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri ve diaspora temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştayın ana gündemini, Batı Karadeniz Kalkınma Projesi (BAKAP) ve bölge halkının taleplerini içeren Kızılcasu Bildirgesi oluşturdu.

Çalıştayda Bölgenin Geleceği Masaya Yatırıldı

Stratejik Altyapı Yatırımları:

Bölgedeki sahil yolu, hızlıreçlerde güçlü şekilde temsil edilmesi ve sosyal adaletin sağlanması tartışıldı. Kültürel ve İnsani Gelişim: Bölgenin kültürel mirasının korunması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve gençlerin geleceğine yönelik sosyal altyapının oluşturulması üzerinde duruldu.

Bölgenin kültürel mirasının korunması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve gençlerin geleceğine yönelik sosyal altyapının oluşturulması üzerinde duruldu. İnovasyon, Yeterlilik ve Öncülük: İnsan kaynakları, stratejik kaynaklar (kömür, çelik, doğalgaz), coğrafi avantajlar ve İstanbul’a yakınlık gibi unsurların kalkınmada nasıl kullanılabileceği değerlendirildi.

Çalıştay sonunda, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma tren hatları ve ulaşım altyapısındaki eksiklikler ele alındı. 2053 yılı hedefiyle, bölge içi ve batı bölgeleri arasında kesintisiz bağlantı sağlanması planlandı.

Ekonomik Kalkınma ve Fırsat Eşitliği: Bölgenin turizm potansiyelinin turizm bölgesi ilan edilmesi, yeşil ve dijital kalkınma odaklı sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi ve yoksullukla mücadele konuları gündeme geldi.

Sosyal Adalet ve Siyasi Temsil: Bölgenin siyasi ve bürokratik süsını izlemek ve eşitliği sağlamak amacıyla Batı Karadeniz Konseyi kurulmasına karar verildi. Konsey başkanlığı görevini ZONDEF Onursal Başkanı Dr. Gurbet Altay bir yıllığına üstlenecek.

BAKFED Başkanı ve Koordinatörü Doç. Dr. Selahattin Ateş : Batı Karadeniz, seller bölgesi değil göller bölgesi olmalı. Bu çalışmalarla bölge hak ettiği yere gelecek, Türkiye’yi de dünyada hak ettiği seviyeye taşıyacaktır.

Toplam altı oturumda gerçekleşen çalıştay, bölgenin stratejik kaynaklarını, turizm, kültür ve sosyal kalkınmayı ele aldı. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ormanların korunmasını, Hüseyin Karadeniz (TRADEF) Batı Karadeniz’in dünyaya açılmasının önemini, Ayhan Samandar (Düzce Üniversitesi) hızlı trenin bölge için önemini vurguladı. ZONDEF Başkanı Ziya Öncan Konsey kurulmasını önerirken, Eski Bartın Milletvekili C. Tufan Yazıcıoğlu TÜED’in bölgeye sağladığı katkıları aktardı.



BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Başkent Postası Genel Müdürü Seyfi Uzunkök, medyanın bölgedeki rolünü değerlendirirken, Erol Tayhan (Bağımsız Batı Karadeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) bölgedeki gazetecilik etkisini paylaştı. Yapımcı Murat Albayrakoğlu sinemanın gücünü örneklerle gösterdi. KASYOT Başkanı Mustafa Yaşar Dilsiz, sanat ve edebiyat alanındaki somut örnekleri sergiledi. Anadolu Kastamonulular Derneği Başkanı ve BAKFED Başkan Vekili Yılmaz Cesur ise müzik yarışmalarıyla bölgeye özgü ritmin keşfedilmesini amaçladığını ifade etti.

Çalıştay, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün’ün Batı Karadeniz Konsey Başkanı seçilmesiyle sona erdi. Çalıştayın sonucunda 15 gün içinde hazırlanan sonuç bildirgesi, bölgenin kalkınma yolunda atacağı somut adımlar için eylem planı niteliği taşıyacak. Etkinlik, Batı Karadeniz Hareketi’nin doğmasına vesile oldu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek