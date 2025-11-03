Kocaeli’de atıklar sanata dönüştü

SIFIR ATIK, SONSUZ HAYAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çevre bilincini artırmak, bilinçli tüketimi teşvik etmek ve çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlayan bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilkokul ve ortaokullarda çevre ve sıfır atık konulu eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

ATIKTAN SANATA ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM

“Atıktan Sanata” temasıyla yürütülen eğitim programı ile öğrenciler, atık materyalleri yeniden kullanarak çevre duyarlılığı ile yaratıcılığı bir araya getiriyor. İzmit Bayraktar İlkokulu ve Ortaokulu’nda verilen eğitim sonrasında “Elektronik Atıklar” ve “Atık Piller” hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla atık malzemeler ve tablolar kullanılarak sanatsal çalışma gerçekleştirildi. Program kapsamında, 2025- 2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sonunda 40 okulda 17 bin öğrenciye ulaşılarak, çevreye duyarlı ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlanacak.



(Erkan ERENLER)