Balıkesir Merkezli Deprem, Kocaeli’yi de Salladı!

KOCAELİ – GEBZE GAZETE Balıkesir Sındırgı merkezli deprem, Marmara genelinde hissedildi.

27 Ekim 2025 Pazartesi 22:59

Kocaeli’de akşam saatlerinde hissedilen deprem, Gebze ve çevresinde de etkili oldu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar, çevresindekilerden bilgi almaya çalıştı. Vatandaşlar, depremi hissettiklerini belirterek endişelerini dile getirdi.

AFAD: Balıkesir Sındırgı’da 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Şiddetli sarsıntı, Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre iller olan Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gebze’de de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

