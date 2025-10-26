Serdar Dursun: "Daha ölmedik yeğen" Kocaelispor’un Corendon Alanyaspor galibiyetindeki 2. golünü kaydeden 34 yaşındaki Serdar Dursun’un, "Daha ölmedik yeğen" paylaşımı dikkat çekti.

26 Ekim 2025 Pazar 09:22