CUMHURİYETİN 102. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlamaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Valilik A Kapısı önünde halkın katılımına açık bayram töreni de gerçekleştirildi. Tören alanında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Selçuk Akari ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın vatandaşların bayramını kutladı.

Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhuriyetimizin kuruluşunun önemini vurgulayan etkinliklerle sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek