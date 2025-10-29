banner1195
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner1203

CUMHURİYETİN 102. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Anıtına Çelenk Sunumuyla Başladı

CUMHURİYETİN 102. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

29 Ekim 2025 Çarşamba 01:26

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlamaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Valilik A Kapısı önünde halkın katılımına açık bayram töreni de gerçekleştirildi. Tören alanında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Selçuk Akari ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın vatandaşların bayramını kutladı.

Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhuriyetimizin kuruluşunun önemini vurgulayan etkinliklerle sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ERASMUS ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ERASMUS ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
CUMHURİYETİMİZİN 102. YILI GURURLA KUTLANIYOR CUMHURİYETİMİZİN 102. YILI GURURLA KUTLANIYOR
Kartepe Teleferik, 29 Ekim’de yüzde 50 indirimli Kartepe Teleferik, 29 Ekim’de yüzde 50 indirimli
29 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz 29 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz
Balıkesir Merkezli Deprem, Kocaeli’yi de Salladı! Balıkesir Merkezli Deprem, Kocaeli’yi de Salladı!
Batı Karadeniz Çalıştayı Ankara’da Gerçekleşti Batı Karadeniz Çalıştayı Ankara’da Gerçekleşti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ERASMUS ÖĞRENCİLERİYLE...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Dünyanın farklı ülkelerinden Gebze’ye gelen Erasmus öğrencileri Başkan Büyükgöz...

Haberi Oku