VALİ AKTAŞ, KIZILAY HAFTASI PROGRAMINA KATILDI

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Kızılay tarafından düzenlenen anlamlı program, Seka Bahçe Kır Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yeliz Ünsoy, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem Kızılay başkanları, gönüllüler, bağışçılar ve STK temsilcileri katıldı.

Tanıtım filminin izlenmesi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş birer konuşma yaptı.

Vali İlhami Aktaş konuşmasında, Kızılay’ın yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve afetlerdeki özverili çabaları nedeniyle teşekkürlerini ileterek, “Kızılay her zaman milletimizin en zor anında yanında olmuş, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi haline gelmiştir. Emeği geçen tüm gönüllüleri ve bağışçıları kutluyorum.” dedi.

Program, önceki dönem Türk Kızılay Kocaeli Başkanlarına plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

