GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

VALİ AKTAŞ, KIZILAY HAFTASI PROGRAMINA KATILDI

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yarına Hilal Ol temasıyla düzenlenen Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay gönüllüleri ve bağışçılarının onurlandırıldığı programa katıldı.

VALİ AKTAŞ, KIZILAY HAFTASI PROGRAMINA KATILDI

01 Kasım 2025 Cumartesi 22:17

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Kızılay tarafından düzenlenen anlamlı program, Seka Bahçe Kır Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yeliz Ünsoy, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem Kızılay başkanları, gönüllüler, bağışçılar ve STK temsilcileri katıldı.

Tanıtım filminin izlenmesi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş birer konuşma yaptı.

Vali İlhami Aktaş konuşmasında, Kızılay’ın yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve afetlerdeki özverili çabaları nedeniyle teşekkürlerini ileterek, “Kızılay her zaman milletimizin en zor anında yanında olmuş, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi haline gelmiştir. Emeği geçen tüm gönüllüleri ve bağışçıları kutluyorum.” dedi.

Program, önceki dönem Türk Kızılay Kocaeli Başkanlarına plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER KOCAELİ CEZA İNFAZ KURUMLARINI ZİYARET ETTİ YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER KOCAELİ CEZA İNFAZ...
BİLİR AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI BİLİR AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU ALMATI TURAN ÜNİVERSİTESİ’NDE V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT...
5. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU KAZAKİSTAN’DA GERÇEKLEŞECEK 5. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT...
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, 18 Yaşındaki Dilara Enkazdan Sağ Kurtarıldı Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü: İki Çocuk Hayatını...
CUMHURİYETİN 102. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI CUMHURİYETİN 102. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER KOCAELİ CEZA...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 27. ICPA Yıllık Konferansı için Türkiye’ye gelen misafirler, Kocaeli’deki...

Haberi Oku