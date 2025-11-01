İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele’de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi genişliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’nin önemli ulaşım akslarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yol konforunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cadde üzerinde son kat aşınma asfalt serimi tamamlanırken, 800 metrelik kesimde ise yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Başiskele'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi genişliyor

01 Kasım 2025 Cumartesi 09:43

 ÇİFT GİDİŞ-ÇİFT GELİŞ DUBLE YOL

Kocaeli trafiğine nefes alacak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin düğüm noktaları olan caddeleri yüklerinden arındırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Başiskele’nin önemli ulaşım akslarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde genişletme çalışmaları başlattı. Toplam uzunluğu 3 bin 200 metre olan caddenin 2 bin 500 metrelik bölümünde binder asfalt serimi ve yaya kaldırımları tamamlanarak hizmete açılmıştı. Bu kısımda son kat asfalt serimi de tamamlandı. Kalan 800 metrelik bölümde ise yol, tek gidiş-tek gelişten çift gidiş-çift geliş duble yola dönüştürülüyor.

 

MODERN ALTYAPI VE ESTETİK DÜZENLEMELER

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında orta refüj, dekoratif aydınlatmalar, yaya kaldırımları ve elektrik hatlarının yer altına alınması işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca taş duvar imalatları da devam ediyor.

 

DERE ISLAHI VE KAVŞAK DÜZENLEMELERİ TAMAMLANDI

Cadde üzerinde bulunan Kanlı Dere üzerinde dere ıslah çalışmaları tamamlanarak yeni bir menfez inşa edildi. Bunun yanı sıra iki kavşak düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarıyla bölge, baştan sona yenilenmiş bir görünüme kavuştu.

 

BAŞİSKELE’NİN PRESTİJ CADDESİ

Geçtiğimiz yıllarda üstyapısı yenilenen Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, özellikle hafta sonları Yuvacık Barajı’na ulaşımda yoğun olarak kullanılan güzergâhlardan biri. Yenileme çalışmalarıyla birlikte modern, güvenli ve yüksek standartlara sahip bir ulaşım aksına dönüşen cadde, Başiskele’nin prestij caddeleri arasında yerini aldı.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın’a Dilovası’nda Büyükakın’a Dilovası’nda "gönülden" teşekkür
Çiftçi, “Gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor” Çiftçi, “Gençlerimiz her şeyin en güzelini...
Darıca Belediyesi’nden Doğaya ve Üretime Değer Katan Proje Darıca Belediyesi’nden Doğaya ve Üretime Değer...
Bıyık: ‘Daha güzel bir Darıca için sahadayız’ Bıyık: ‘Daha güzel bir Darıca için sahadayız’
Çiftçi’den Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında inceleme Çiftçi’den Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında...
Cumhuriyetin 102. Yılı Dilovası’nda Coşkuyla Kutlandı Cumhuriyetin 102. Yılı Dilovası’nda Coşkuyla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın’a Dilovası’nda "gönülden"...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, saha çalışmalarını yürüttüğü Dilovası’nda...

Haberi Oku