GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor

Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede zemin araştırmaları gece saatlerinde sürüyor. AFAD ve üniversite ekipleri, yer altını görüntüleyen jeofizik cihazlarla hem çökme nedenini hem de çevredeki binaların güvenliğini belirlemeye çalışıyor.

Gebze'de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor

02 Kasım 2025 Pazar 09:33

 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı binanın ardından bölgede zemin araştırmaları başlatıldı. AFAD koordinesinde üniversitelerden gelen uzman ekipler, çökme nedenini belirlemek ve çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için jeofizik ölçüm çalışmaları yürütüyor. 
  
  Zeminin tomografisi çekiliyor   
  Bilimsel yer altı görüntüleme tekniği ile yürütülen çalışmalarda, yere belirli aralıklarla kablolar serildi. Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT) sistemiyle zemine elektrik akımı verilerek yer altındaki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri santim santim görüntülenerek bölgenin haritası çıkartılacak. Yapılan çalışmalarla, binanın çökmesine zemin kaynaklı bir sorun mu yoksa yapısal kusur mu neden olduğu ortaya çıkacak.  
   
Öte yandan, tedbir amaçlı boşaltılan binaların altındaki zemin yapısı da aynı riskleri taşıyıp taşımadığı yönünden inceleniyor.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ormanya’da oyun gruplarına periyodik bakım Ormanya’da oyun gruplarına periyodik bakım
Evlerine giremeyen ailelere moral ziyareti Evlerine giremeyen ailelere moral ziyareti
Büyükakın: Bölgede çok titiz bir çalışma yapılıyor Büyükakın: Bölgede çok titiz bir çalışma yapılıyor
Büyükşehir’den “Yaşlı Hakları” konulu seminer Büyükşehir’den “Yaşlı Hakları” konulu...
TÜRKİSTAN KÜLTÜR KERVANI KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA BAŞLIYOR TÜRKİSTAN KÜLTÜR KERVANI KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA...
Kocaeli’nin gökyüzü umut dolu balonlarla renklendi; UlaşımPark, lösemi servisine umut aşıladı Kocaeli’nin gökyüzü umut dolu balonlarla renklendi;...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ormanya’da oyun gruplarına periyodik bakım
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya’daki çocuk oyun alanlarında rutin kontrol ve periyodik bakım çalışmalarını...

Haberi Oku