KOCAELİ’DE ORGAN VE DOKU NAKLİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, sağlık çalışanlarına organ ve doku nakliyle ilgili güncel bilgiler aktarıldı.

02 Kasım 2025 Pazar 00:24

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, organ ve doku nakli konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla Organ ve Doku Nakli Semineri  Kocaeli Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Mehmet Emin Türköz ile hekimler, hemşireler ve sağlık personeli katıldı.

Seminer, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey’in açılış konuşmalarıyla başladı. Op. Dr. Pehlevan, organ bağışının önemine değinerek, “Organ bağışı, başka bir insanın hayatını kurtarmanın en değerli yollarından biridir. Toplumda farkındalık oluşturmak hepimizin sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Avşarbey de, etkinliklerin organ bağışı bilincini artırmada etkili olduğunu belirterek, sağlık çalışanları ve vatandaşlar nezdinde farkındalık sağladığını vurguladı.

Açılışın ardından gerçekleştirilen birinci oturumda, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ayşegül Şahin “Türkiye’de Organ Nakli ve Son Durum” başlıklı sunum yaptı. İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Gülçin Hilal Alay ise “Organ Nakli Koordinasyon Sistemi ve Bölgemizde Son Durum” konusunu katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumda Kocaeli Barosu Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar ve Av. Gökçen Ürküt, organ naklinin hukuki boyutu ile organ ve doku alımı, saklanması ve nakli konularında yapılan yasal değişiklikleri aktardı.

Programın son bölümünde Kocaeli Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nden Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, beyin ölümü tespiti, yoğun bakım süreci ve donör bakımı ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Seminerin sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri verildi; Başiskele İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Şehir Hastanesi organ bağışı birim çalışanları da çalışmalarından dolayı belgelerle onurlandırıldı.

Etkinlik, konuşmalar ve sunumların ardından katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

