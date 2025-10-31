KÜLTÜR VE SANAT:
Büyükşehir’in Moda Akademisi’nde el emeği sanata yansıdı; Cumhuriyet’in 102. yılına özel ay yıldızlı çantalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı istihdam akademileri bünyesinde faaliyet gösteren Moda Akademisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “İlmek İlmek Cumhuriyet Workshopu” adıyla düzenlenen özel atölye çalışmasında genç tasarımcı adayları Cumhuriyet’in 102. yılını el emeğiyle kutladı.

31 Ekim 2025 Cuma 09:29

 AY YILDIZ TEMALI EL YAPIMI ÇANTALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği workshop etkinliğine Zehra Emine Öçgüder Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Etkinlikte punç nakışı ve ahşap baskı teknikleri bir araya getirilerek özgün bir sanat deneyimi yaşandı. Katılımcılar, Cumhuriyet’in coşkusunu ve Atatürk sevgisini her bir ilmekte ve desende yansıtarak ay yıldız temalı el yapımı çantalar tasarladı. Cumhuriyet’in 102. yılına özel el emeğiyle tasarlanan ay yıldızlı çantalar göz kamaştırdı.

 

CUMHURİYET’İN SİMGELERİNİ YAŞATTILAR

Eğitmen Yıldız Ersöz’ün önderliğinde gerçekleşen workshopta öğrenciler hem geleneksel el sanatlarını modern tasarımla buluşturdu hem de üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğunu yaşadı. Atölye boyunca büyük bir heyecan ve özenle çalışan öğrenciler, kendi elleriyle oluşturdukları çantalarda Cumhuriyet’in simgelerini yaşattı.

 

EL EMEĞİ MİLLİ DUYGULARI YANSITTI

Workshopun sonunda ortaya çıkan çantalar, estetik tasarımları ve milli duyguları yansıtan detaylarıyla büyük beğeni topladı. Moda akademisi, “İlmek İlmek Cumhuriyet” etkinliğiyle bir kez daha sanatın ve el emeğinin, Cumhuriyet ruhunu yaşatmadaki gücünü gözler önüne serdi.

(Erkan ERENLER)

