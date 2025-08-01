Merve & Buğra Çifti Mutluluğa

Kocaeli gayrimenkul sektörünün tanınan isimlerinden Buğra Boran Oktay, hayatını sevgili nişanlısı Merve Hanım ile birleştirme kararı aldı. Sektördeki başarılı kariyeri ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Oktay, bu kez özel hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Sektörde 10 Yıllık Tecrübe, 4 Yıllık Kurumsal Marka: BBO Gayrimenkul

Buğra Boran Oktay, 10 yılı aşkın süredir Kocaeli bölgesinde gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Son 4 yıldır ise kendi markası olan BBO Gayrimenkul çatısı altında profesyonel ekibi ve iş ortaklarıyla birlikte alım, satım ve kiralama hizmetleri sunmaktadır. Bölgede güvenilir danışmanlardan biri olarak bilinen Oktay, iş yaşamındaki istikrarını özel hayatında da bir ömre yaymayı hedefliyor.