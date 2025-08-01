Merve & Buğra Çifti Mutluluğa

Sektörde 10 Yıllık Tecrübe, 4 Yıllık Kurumsal Marka: BBO Gayrimenkul
Buğra Boran Oktay, 10 yılı aşkın süredir Kocaeli bölgesinde gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Son 4 yıldır ise kendi markası olan BBO Gayrimenkul çatısı altında profesyonel ekibi ve iş ortaklarıyla birlikte alım, satım ve kiralama hizmetleri sunmaktadır. Bölgede güvenilir danışmanlardan biri olarak bilinen Oktay, iş yaşamındaki istikrarını özel hayatında da bir ömre yaymayı hedefliyor.
Aileler:
• Gelin Ailesi: Nagihan & Zeki Cengiz
• Damat Ailesi: Nurdan & Zeki Oktay
Düğün Detayları:
• Tarih: 02 Ağustos 2025 Cumartesi
• Saat: 19:00
• Yer: MyPlace Açık Hava Düğün ve Davet Salonu
• Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Eskihisar Caddesi, Er Sokak No:19 Darıca / Kocaeli