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Merve & Buğra Çifti Mutluluğa "Evet" Diyor!

BBO Gayrimenkul Kurucusu Buğra Boran Oktay, Hayatını Merve Hanım ile Birleştiriyor.

Merve & Buğra Çifti Mutluluğa

01 Ağustos 2025 Cuma 10:53

Kocaeli gayrimenkul sektörünün tanınan isimlerinden Buğra Boran Oktay, hayatını sevgili nişanlısı Merve Hanım ile birleştirme kararı aldı. Sektördeki başarılı kariyeri ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Oktay, bu kez özel hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Sektörde 10 Yıllık Tecrübe, 4 Yıllık Kurumsal Marka: BBO Gayrimenkul
Buğra Boran Oktay, 10 yılı aşkın süredir Kocaeli bölgesinde gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Son 4 yıldır ise kendi markası olan BBO Gayrimenkul çatısı altında profesyonel ekibi ve iş ortaklarıyla birlikte alım, satım ve kiralama hizmetleri sunmaktadır. Bölgede güvenilir danışmanlardan biri olarak bilinen Oktay, iş yaşamındaki istikrarını özel hayatında da bir ömre yaymayı hedefliyor.

Merve & Buğra çifti, bu özel günlerinde tüm sevdiklerini yanlarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade ediyor.

Aileler:

• Gelin Ailesi: Nagihan & Zeki Cengiz

• Damat Ailesi: Nurdan & Zeki Oktay

Düğün Detayları:

• Tarih: 02 Ağustos 2025 Cumartesi

• Saat: 19:00

• Yer: MyPlace Açık Hava Düğün ve Davet Salonu

• Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Eskihisar Caddesi, Er Sokak No:19 Darıca / Kocaeli



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