V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU ALMATI TURAN ÜNİVERSİTESİ’NDE

BELGESEL TADINDA TÜRKİSTAN’A SELAM

İKTAV (www.iktav.com) kültür hizmeti olarak hazırladığınız ve her gün birçok TV kanalında yayınlanan Devr-i Alem belgesel TV program farkı ile Kazakistan ve Özbekistan’a belgesel tadında selam oldu.

KAZAKİSTAN BELGESELİMİZ

https://www.youtube.com/watch?v=NH3e1D1sLBc

ÖZBEKİSTAN BELGESELİMİZ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQBHWVaJbEmWtuBk3hAyYu99

SEMPOZYUMLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Kazakistan Turan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu iş birliğinde, “V. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” adıyla, iletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının katılabileceği uluslararası bir bilgi şöleni düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından doğrudan desteklenen “V. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” ve “Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Ödüllü Film Gösterimi” 05-08 Kasım 2025 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent şehrinde gerçekleştirilecek.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, Kazakistan Turan Üniversitesi ev sahipliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde ve Kazakistan Gazeteciler Birliği’nin desteğiyle düzenlenecek olan sempozyumun, iletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarını bir araya getirecek.

“V. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” kapsamında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 10.su gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Kazakistan belgesel film gösterimleri ile Kazakistan Gazeteciler Birliği ev sahipliğinde Kazakistan Türk Dünyası Çalıştayı da yapılacak.

Sempozyum’un uzun yıllardır gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli kuruluş olan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun Genel Başkanı Menderes Demir, sempozyumun bu yıl Kazakistan’da yapılmasının büyük önem arz ettiğini ifade ederek “Büyük emek ve fedakârlıklarla gerçekleştirdiğimiz V. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’nun bu yılki ev sahipliğini Kazakistan’daki kardeşlerimiz üstlendiler. Kazakistan’ın önemli üniversitelerinden Turan Üniversitesi ve Kazakistanlı meslektaşlarımızın oluşturduğu Kazakistan Gazeteciler Birliği, Türkiye’den ve Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden gelecek akademisyen ve sanatçılarımızı misafir ederek kardeş Kazakistan halkının konukseverliğini gösterecekler. Başta ev sahibi Turan Üniversitesi ve Kazakistan Gazeteciler Birliği olmak üzere tüm Kazakistan halkına teşekkür ediyorum” dedi.

“V. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”na Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuran 150’ye yakın bilim insanı ve sanatçının hazırladığı çalışmalardan 98 tanesi bilim kurulu tarafından çevrim içi ve yüz yüze sunulmak üzere kabul edildi. Almatı’da düzenlenecek olan sempozyuma yüz yüze sunum yapmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve KKTC’den 56 bilim insanı katılacak.

Sempozyum aracılığıyla; iletişim ve sanat alanında akademik konuların tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, ortak araştırma metotlarının oluşturulması, güncel meselelerin ortaya konulması, bilimsel araştırmaların gelecekteki perspektiflerinin belirlenmesi ve gelecekte Türk Dünyası’nda ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanıyor.

KAZAKİSTAN TURAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ TULPAR HANIM’IN SEMPOZYUMLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

KAZAKİSTAN ALMATI’DA TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU DÜZENLENİYOR

https://www.facebook.com/share/p/17cwxca9Kf/?mibextid=wwXIfr

5 Kasım 2025 saat 14:00 Almatı Turan Üniversitesi’nde

(Satpayev Caddesi, 16A, 3. kat, konferans odası)

5. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu

ve 10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimi gerçekleştirilecek.

Etkinliğin başlıca organizatörleri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Turan Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu.

Sempozyum ve festivalin hedefleri, Türk ülkeleri arasındaki kültürel ve bilimsel bağların güçlendirilmesi, yaratıcılık ve habercilik alanlarında iş birliğinin teşvik edilmesi ve Türk ülkelerinin zengin kültürel mirasının tanıtılmasıdır.

Etkinliğe Türk Dünyası’ndan bilim insanları, sanat ve kültür figürleri, gazeteciler ve sinematograflar katılacak. Sempozyumda güncel konulara ilişkin raporlar sunulacak ve en iyi belgesellerin gösterimi gerçekleştirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önemli bir kültür etkinliğidir.

Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY Uluslararası Örgütü,

TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Dernekler (YTB) Genel Başkanlığı

ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) desteğiyle örgütleniyor.

