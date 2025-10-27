Çayırova Belediyesi’nin iki karatecisine milli davet

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, milli sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin gerçekleştirdiği yatırımlarla spor kenti kimliği kazanan ve bu alanda birçok başarı elde eden Çayırova Belediyesi, iki sporcusunu daha milli takıma gönderme heyecanı yaşıyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde karate branşında mücadele eden Ahmet Tuğra Güney ve Fatih Emin Göksal, büyük bir gurur yaşadı. Elazığ’da 24-26 Ekim tarihleri arasında yapılan 59 il, 220 kulüp ve 905 sporcunun katıldığı Türkiye Ümit, Genç, u-21 Karate Şampiyonası’nda Ahmet Tuğra Güney bronz madalya kazanırken, Fatih Emin Göksal ise kategorisinde 5. olmayı başardı.

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA MÜCADELE EDECEKLER

Sezon boyunca başarılı bir performans ortaya koyan, Ahmet Tuğra Güney ve Fatih Emin Göksal, son turnuvada elde ettikleri derecelerden sonra, 7-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde yapılacak olan Balkan Karate Şampiyonasında Ülkemizi ve Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nü, milli takım forması ile temsil edecekler. Sporcuların elde ettiği bu başarı ilçede büyük bir sevinç yaşattı.



(Erkan ERENLER)