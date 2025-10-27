banner1195
KÜLTÜR VE SANAT:
Selim Sırrı Paşa Konağı’nda sanat dolu bir gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, “Selim Sırrı Paşa Konağı’nda Sanat Buluşmaları” kapsamında Doç. Dr. Nermin Demirkol ile gerçekleştirilen “Seramik Workshop” etkinliği düzenledi. Etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Selim Sırrı Paşa Konağı'nda sanat dolu bir gün

27 Ekim 2025 Pazartesi 14:31

 SANATSEVERLER SERAMİKLE BULUŞTU

Kocaeli’nin en önemli tarihi mekânlarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı’nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, seramik sanatının temel tekniklerini öğrenerek kendi el emeğiyle özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Uygulamalı olarak yürütülen atölye boyunca katılımcılar hem keyifli hem de öğretici anlar yaşadı.

 

SELİM SIRRI PAŞA KONAĞI TANITILDI

Etkinlik öncesinde ziyaretçilere, Selim Sırrı Paşa Konağı’nın tarihi geçmişi, mimari özellikleri ve dönemin yaşam biçimi hakkında bilgi verildi.
Katılımcılar, konağı gezerek yapının özgün atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu. Konağın tarihi dokusu, misafirlere adeta geçmişe bir yolculuk yaşattı.

 

KATILIMCILARDAN TEŞEKKÜR VE MEMNUNİYET

Atölye sonunda katılımcılar, SEKA Kâğıt Müzesi ekibine ve eğitmen Doç. Dr. Nermin Demirkol’a teşekkür etti. Sanat buluşmalarının devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, etkinliği “ilham verici ve öğretici” olarak nitelendirdi.

 

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

Kocaeli’nin tarihine tanıklık eden mimarisiyle öne çıkan Selim Sırrı Paşa Konağı, sanat ve tarih meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.
SEKA Kâğıt Müzesi ise kültür ve sanatın farklı alanlarında düzenlediği atölye çalışmalarıyla sanatseverleri buluşturmayı sürdürecek.

(Erkan ERENLER)

