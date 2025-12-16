Gebze Millet Bahçesi’nde hızlı ve etkin çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sosyal yaşam alanları arasında yer alan millet bahçelerinin bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze Millet Bahçesi’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlara daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortam sunuyor.

DAHA TEMİZ MİLLET BAHÇESİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde inşa ettiği millet bahçelerini özenle koruyor. Bu kapsamda ekipler, Gebze Millet Bahçesi içerisinde bulunan havuzların, spor sahalarının ve çocuk oyun alanlarının temizlik ve bakım işlemlerinin yanı sıra tırpan ve çim biçme çalışmaları, mazgal temizliği ile WC bakım ve temizliklerini periyodik olarak yerine getiriyor. Çalışmalar sayesinde alanın genel işleyişi kesintisiz şekilde devam ediyor. Ekipler ayrıca, bölgede çıkan yabani otları temizleyerek, bitkilere türlerine göre özel bakım ve budama uyguluyor. Bu sayede bitkilerin daha sağlıklı gelişmesi, uzun ömürlü olması ve alanın estetik görünümünün korunması sağlanıyor.

VATANDAŞLAR KEYİFLE VAKİT GEÇİRİYOR

Tüm bu çalışmaların yanı sıra genel çevre temizliği de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Böylece Gebze Millet Bahçesi, vatandaşların yılın her döneminde keyifle vakit geçirebileceği, temiz ve düzenli bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki millet bahçelerinde bakım ve temizlik çalışmalarını aynı özenle sürdürmeye devam ediyor.