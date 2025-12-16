GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Millet Bahçesi’nde hızlı ve etkin çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sosyal yaşam alanları arasında yer alan millet bahçelerinin bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze Millet Bahçesi’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlara daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortam sunuyor.

Gebze Millet Bahçesi'nde hızlı ve etkin çalışma

16 Aralık 2025 Salı 14:41

 DAHA TEMİZ MİLLET BAHÇESİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde inşa ettiği millet bahçelerini özenle koruyor. Bu kapsamda ekipler, Gebze Millet Bahçesi içerisinde bulunan havuzların, spor sahalarının ve çocuk oyun alanlarının temizlik ve bakım işlemlerinin yanı sıra tırpan ve çim biçme çalışmaları, mazgal temizliği ile WC bakım ve temizliklerini periyodik olarak yerine getiriyor. Çalışmalar sayesinde alanın genel işleyişi kesintisiz şekilde devam ediyor. Ekipler ayrıca, bölgede çıkan yabani otları temizleyerek, bitkilere türlerine göre özel bakım ve budama uyguluyor. Bu sayede bitkilerin daha sağlıklı gelişmesi, uzun ömürlü olması ve alanın estetik görünümünün korunması sağlanıyor.

 

VATANDAŞLAR KEYİFLE VAKİT GEÇİRİYOR

Tüm bu çalışmaların yanı sıra genel çevre temizliği de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Böylece Gebze Millet Bahçesi, vatandaşların yılın her döneminde keyifle vakit geçirebileceği, temiz ve düzenli bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki millet bahçelerinde bakım ve temizlik çalışmalarını aynı özenle sürdürmeye devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Renklerin en zarif hali buketlerde buluştu Renklerin en zarif hali buketlerde buluştu
Renkli Çoraplı Kuzgun Minik Tiyatroseverlerle Buluştu Renkli Çoraplı Kuzgun Minik Tiyatroseverlerle Buluştu
Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit’ten Okullara Ziyaret Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit’ten Okullara...
Büyükşehir, Gebze’deki projede yoğun bir çalışma yürütüyor; Adım adım engelsiz Gebze Büyükşehir, Gebze’deki projede yoğun bir çalışma...
Kartepe'ye lapa lapa kar yağıyor Kartepe'ye lapa lapa kar yağıyor
KOÜ Cami ve Otopark projesi yüzde 50 seviyesine ulaştı; KOÜ’lü öğrenciler Büyükşehir’in projesini inceledi KOÜ Cami ve Otopark projesi yüzde 50 seviyesine...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Renklerin en zarif hali buketlerde buluştu
İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencilerine yönelik “canlı çiçek tanzimi” konulu...

Haberi Oku