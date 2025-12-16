GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Renklerin en zarif hali buketlerde buluştu

İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencilerine yönelik “canlı çiçek tanzimi” konulu eğitsel bir workshop düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, profesyonel çiçek tasarımının temel ilkelerini öğrenerek rengârenk çiçeklerden kendi buketlerini oluşturdu

Renklerin en zarif hali buketlerde buluştu

16 Aralık 2025 Salı 14:43

 ÇİÇEKÇİLİĞİN İNCELİKLERİ ANLATILDI

Workshop kapsamında öğrencilere çiçekçilik mesleğinin temel malzemeleri ve kullanım teknikleri tanıtıldı. Ders sırasında kesme çiçekler, yeşillikler, tanzim kapları, çiçek makası, teller, kurdele, rafya, krepon kâğıdı gibi pek çok araç ve materyalin işlevi anlatıldı. Öğrenciler bu malzemeleri yakından tanıyarak kendi buket tasarımlarını uygulama fırsatı buldu. Bu kapsamda atölyede öğrenciler, birbirinden farklı kokulara sahip çiçekleri sevdiklerine hediye etmek için özenle hazırladı. Kimi öğrenciler eğitim sonunda yaptığı buketi annesine götürmeyi tercih ederken, kimileri ise öğretmenlerine hediye etmek için kendi tasarımlarını hazırladı.

 

BEYAZ KALPLER’DE 8 AYLIK EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde 8 ay boyunca aşçı yardımcılığı, pastacılık, grafik tasarım, kuaförlük ve güzellik uzmanlığı, barista ve servis eleman yardımcılığı gibi mesleki alanlarda eğitim alıyor. Ayrıca müzik, cam-boncuk, beden eğitimi ve çeşitli spor branşlarında hobi atölyeleri düzenleniyor. Merkeze kabul edilen öğrenciler eğitim süresi boyunca öğle yemeği, servis imkânı gibi tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanıyor. Programı başarıyla tamamlayan gençlere ise Kocaeli Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi onaylı Mesleki Yeterlilik Belgeleri veriliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Millet Bahçesi’nde hızlı ve etkin çalışma Gebze Millet Bahçesi’nde hızlı ve etkin çalışma
Renkli Çoraplı Kuzgun Minik Tiyatroseverlerle Buluştu Renkli Çoraplı Kuzgun Minik Tiyatroseverlerle Buluştu
Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit’ten Okullara Ziyaret Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit’ten Okullara...
Büyükşehir, Gebze’deki projede yoğun bir çalışma yürütüyor; Adım adım engelsiz Gebze Büyükşehir, Gebze’deki projede yoğun bir çalışma...
Kartepe'ye lapa lapa kar yağıyor Kartepe'ye lapa lapa kar yağıyor
KOÜ Cami ve Otopark projesi yüzde 50 seviyesine ulaştı; KOÜ’lü öğrenciler Büyükşehir’in projesini inceledi KOÜ Cami ve Otopark projesi yüzde 50 seviyesine...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Millet Bahçesi’nde hızlı ve etkin...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sosyal yaşam alanları arasında yer alan millet bahçelerinin...

Haberi Oku