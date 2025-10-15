EĞİTİM:
Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına eğitimde süreklilik sağlanacak

ANKARA – GEBZE GAZETESİ Milli Eğitim Bakanlığı, göç eden mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimden kopmaması için yeni bir sistem başlattı. Proje kapsamında öğrenciler yüz yüze kurslarla desteklenecek.

15 Ekim 2025 Çarşamba 21:49

Milli Eğitim Bakanlığı, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının kesintisiz eğitime erişimini sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için rehber öğretmenler eşliğinde yüz yüze destek kursları düzenlenecek. Bu kurslarla öğrencilerin eğitimde yaşadığı kopuklukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kurslarda, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mevsimlik Tarım İşçisi Aile Çocukları İçin Destek/Yaygın Eğitim Destek Programları uygulanacak. Program doğrultusunda hazırlanan 72 ders modülü, e-yaygin.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek çalışmalarla, göç eden ailelerin çocuklarının eğitim süreçleri göç ettikleri döneme ve yaş grubuna göre planlanacak. Böylece çocukların öğrenme kayıplarının azaltılması ve eğitim sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yeni sistemle mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve öğrenimden kopmadan geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

