Kitap Günleri’nin ilk söyleşisi Akse Kitap Kahve’de

NEZAKET KONULU SÖYLEŞİ
‘Nezaket’ konulu söyleşide, okurlarına ve öğrencilere bilgiler veren Yazar İdris Koç, gün sonunda ise Sosyal ve Kurumsal Yaşamda Nezaket isimli kitabını okurları için imzaladı. Çayırova Belediyesi Akse Kitap Kahve’de gerçekleşen söyleşi, renkli anlara sahne olurken, Kitap Kahve’nin müdavimleri, Çayırova Belediyesi’ne söyleşi için teşekkürlerini iletti. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Kitap, söyleşi, imza. Yazarımız İdris Koç, gençlerimizle "Nezaket" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi” denildi. 6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, Akse Kitap Kahve’deki bir diğer söyleşi ise 30 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Oya Doğan tarafından gerçekleştirilecek.
(Emre KAHRAMAN)