Kitap Günleri’nin ilk söyleşisi Akse Kitap Kahve’de

Çayırova Belediyesi’nin ilçede bir gelenek haline getirdiği ve bu yıl altıncısının düzenlendiği Çayırova Kitap Günleri’nin ilk gün söyleşisi, Akse Kitap Kahve’de İdris Koç tarafından gerçekleştirildi.

6. Çayırova Kitap Günleri, kent genelinde birçok noktada söyleşi programlarıyla devam ediyor. Dün kent protokolü tarafından açılışı yapılan, onlarca yazar ve on binlerce kitabı, Çayırovalılarla buluşturacak 6. Çayırova Kitap Günleri’nin ilk gün konuğu ise İdris Koç oldu. Görgü ve nezaket, protokol kuralları, kurumsal iletişim, kişisel-kurumsal imaj ve yazışma kuralları konularında eğitimler veren ve bu konular üzerine kitapları olan Yazar İdris Koç, dün Kitap Kahve Muhabbetleri kapsamında, Akse Kitap Kahve’de okurlarıyla buluştu.

NEZAKET KONULU SÖYLEŞİ

‘Nezaket’ konulu söyleşide, okurlarına ve öğrencilere bilgiler veren Yazar İdris Koç, gün sonunda ise Sosyal ve Kurumsal Yaşamda Nezaket isimli kitabını okurları için imzaladı. Çayırova Belediyesi Akse Kitap Kahve’de gerçekleşen söyleşi, renkli anlara sahne olurken, Kitap Kahve’nin müdavimleri, Çayırova Belediyesi’ne söyleşi için teşekkürlerini iletti. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Kitap, söyleşi, imza. Yazarımız İdris Koç, gençlerimizle "Nezaket" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi” denildi. 6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, Akse Kitap Kahve’deki bir diğer söyleşi ise 30 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Oya Doğan tarafından gerçekleştirilecek.



(Emre KAHRAMAN)