15 Bin Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercih ve atama Kılavuzu Yayımlandı

ANKARA – GEBZE GAZETESİ Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih ve atama kılavuzunu yayımladı. Tercihler 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak, atamalar ise 24 Kasım’da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı,için hazırlananyayımladı. Bu kılavuz kapsamında adaylar, eğitim kurumu tercihlerinitarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirecek. Atama sonuçları isetarihinde ilan edilecek.

Branş bazında kontenjan dağılımları ve başvuru duyurusu 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, adayların başvuruları 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözleşmeli öğretmenler için düzenlenen sözlü sınav süreci ise 23 Haziran – 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Adayların sözlü sınav sonuçları, KPSS puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %50’si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 1 – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış ve komisyonlarca 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılmıştı.

Tercih ve atama süreci ile ilgili hazırlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'na, adaylar buradan ulaşabilir. Kılavuzda, başvuru şartları, branş bazlı kontenjanlar ve tercih işlemleri detaylı şekilde açıklanıyor.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak. Bu süreçte adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri ve tüm başvuru adımlarını eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.