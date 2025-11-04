banner1208
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir binanın daha kolonları çatladı: Aileler korkuyla evi tahliye etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın kolonlarında meydana gelen çatlak korkuya sebep oldu. Binada yaşayan aileler tedbir amaçlı evi boşaltırken, ekipler bina üzerinde inceleme başlattı.

Bir binanın daha kolonları çatladı: Aileler korkuyla evi tahliye etti

04 Kasım 2025 Salı 09:45

 Edinilen bilgiye göre, Çayırova Mahallesi 5216 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında yer alan dükkanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Bir süre önce kolonlardan gelen büyük bir gürültü sonrasında parçalanmalar meydana geldi. Olayın ardından bina sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler binada detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre binada yapısal hasar tespit edilirken, kesin sonuç için hazırlanan teknik raporun yaklaşık bir hafta içinde çıkacağı bildirildi. Binada yaşayanlar, yetkililerden kesin bir tahliye kararı gelmemesine rağmen, can güvenliği endişesiyle kendi imkanlarıyla binayı boşaltma kararı aldı. 
 
  "Yetkililer şu an için tahliye kararı vermedi ama biz vicdanımızın sesini dinleyip binayı boşaltıyoruz" 
  Dükkan sahibi Ahmet Akengin, yaşananları şu şekilde anlattı; "Balıkesir Sındırgı depreminde kolonlardan birinde büyük bir kopma olmuştu. O zaman sıva çatlağı sandım ama bugün yine büyük bir çatırtı duyduk. Kolonun parçalarının koptuğunu, tavanda ve kirişlerde çatlaklar oluştuğunu gördüm. Belediyeyi aradım, ekipler geldi, inceleme yaptılar. Raporun bir hafta sonra çıkacağını söylediler. Yetkililer şu an için tahliye kararı vermedi ama biz vicdanımızın sesini dinleyip binayı boşaltıyoruz" dedi. 
 


  Aileler binayı boşalttı 
  Binada toplam 2 dairede 2 ailenin yaşadığı, 5 kişilik bir ailenin yakınlarının yanına taşındığı, diğer kiracıların ise İstanbul'a gittiği öğrenildi. Yetkililer, raporun sonucuna göre binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine karar verileceğini bildirdi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de bir binada daha panik: Boşaltılarak mühürlendi Kocaeli’de bir binada daha panik: Boşaltılarak...
Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi...
Gece yarısı bebeklerin uykusunu havai fişeklerle böldüler Gece yarısı bebeklerin uykusunu havai fişeklerle...
Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılıyor Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılıyor
Isınmak isterken hayatını kaybetti Isınmak isterken hayatını kaybetti
Gebzelilerin diken üstünde olduğu riskli bölge havadan görüntülendi Gebzelilerin diken üstünde olduğu riskli bölge...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de bir binada daha panik: Boşaltılarak...
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kolonlarında çatlaklar tespit edilen bir bina tedbir amacıyla boşaltılan bina...

Haberi Oku