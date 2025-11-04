banner1208
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den doğa turizmine tam destek; Ormanya ve Kuzuyayla ziyaretçi rekoru kırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa turizmine kazandırdığı Ormanya ve Kuzuyayla, bu yaz sezonunda da yerli turizmin cazibe merkezleri arasında yer aldı. 2025 yaz sezonunda Ormanya 2 milyon 230 bin 970, Kuzuyayla ise 50 bin doğaseveri ağırladı. Böylece Kocaeli’nin iki önemli doğa destinasyonu toplamda 2 milyon 280 bin 970 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir'den doğa turizmine tam destek; Ormanya ve Kuzuyayla ziyaretçi rekoru kırdı

04 Kasım 2025 Salı 10:38

 HER YAŞTAN ZİYARETÇİ DOĞAYLA BULUŞTU

Ormanya ve Kuzuyayla yaz boyunca doğa yürüyüşü, piknik, fotoğrafçılık ve yaban hayatı gözlemi gibi klasik etkinliklerin yanı sıra çocuklara ve ailelere özel aktivitelerle dikkat çekti. Bu bağlamda Ormanya’nın “Çocuk Hayvan Çiftliği”, “Yaban Yaşam Alanı” ve “Orman Kütüphanesi” büyük ilgi görürken, Kuzuyayla’nın serin yayla atmosferi ve ateşsiz güvenli piknik alanları yaz boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

 

ORMANYA KAMP ALANINA ULUSLARARASI İLGİ

Doğaseverlerin gözdesi haline gelen Ormanya kamp alanı, yalnızca Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırladı.

Yaz aylarında kamp alanını Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, İspanya, İsviçre ve Rusya’dan toplam 2 bin 448,
İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Ankara, Düzce, Bolu, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden 6 bin 592 kamp sever ziyaret etti. Toplamda 9 bin 40 kamp tutkunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa turizmi hizmetlerinden yararlandı.

 

ETKİNLİKLERE 30 BİN KİŞİ KATILDI

“Ormanya’da Yaz” ve “Kuzuyayla’da Yaz” başlıklarıyla düzenlenen ücretsiz doğa etkinlikleri, bu yıl 30 bin 188 katılımcı ile yoğun ilgi gördü.

Programlarda dağ bisikleti turları, flora ve kuş gözlemleri, gece yürüyüşleri, hafta sonu koşuları, orman sineması, çocuk orman okulu ve doğa eğitimleri yer aldı. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinlikler, hem doğa bilincini güçlendirdi hem de kentlilere ücretsiz açık hava etkinliği imkânı sundu.

 

EĞLENCE VE HUZURLU BİR YAZ SEZONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca Ormanya ve Kuzuyayla’da temizlik, güvenlik, yönlendirme ve ziyaretçi bilgilendirme hizmetlerini aralıksız sürdürdü. Ayrıca altyapı iyileştirmeleri, etkinlik organizasyonları ve ücretsiz hizmetlerle vatandaşların doğada keyifli zaman geçirmesi sağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu kapsamlı hizmetler sayesinde ziyaretçiler, hem eğlenceli hem de huzurlu bir yaz sezonu yaşadı.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Son 6 yılda 18 yeni üst geçit, 38 engelli asansörü; Büyükşehir, yaşama değer katıyor Son 6 yılda 18 yeni üst geçit, 38 engelli asansörü;...
Kocaeli’de atıklar sanata dönüştü Kocaeli’de atıklar sanata dönüştü
Büyükşehir’in gözü ve kulağı sahada Büyükşehir’in gözü ve kulağı sahada
Carats Pırlanta: Laboratuvar Işıltısıyla Günlük Zarafetin Anahtarı Carats Pırlanta: Laboratuvar Işıltısıyla Günlük...
Başkan Büyükakın'dan Özgür Özel'e; Bari böyle acı bir günde siyaset yapmayın Başkan Büyükakın'dan Özgür Özel'e; Bari böyle...
Bu sempozyumda Kur’an-ı Kerim’de aileye verilen değer anlatıldı; “Kur’an-ı Kerim’in rehberliğine muhtacız” Bu sempozyumda Kur’an-ı Kerim’de aileye verilen...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Son 6 yılda 18 yeni üst geçit, 38 engelli...
Yaya ulaşımını daha güvenli, konforlu ve erişilebilir kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren...

Haberi Oku