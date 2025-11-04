Son 6 yılda 18 yeni üst geçit, 38 engelli asansörü; Büyükşehir, yaşama değer katıyor

Yaya ulaşımını daha güvenli, konforlu ve erişilebilir kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiren projelere imza atmaya devam ediyor. Modern üst geçitler ve engelli dostu ulaşım çözümleriyle her yaştan vatandaşa hitap eden Büyükşehir, hem estetik hem de işlevsellik açısından örnek yatırımlarla şehir yaşamına değer katıyor.

HER NOKTAYA GÜVENLİ ULAŞIM

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 18 yeni yaya üst geçidi şehre kazandırdı. Kocaeli’nin dört bir yanında hayat bulan üst geçitler, hem güzel bir şehir mobilyası hem de güvenli geçişin adresi oldu. İzmit’e 8 yeni üst geçit kazandırılarak ilçedeki toplam üst geçit sayısı 25’e ulaştırılırken; Gölcük'te sayı 5’e, Başiskele’de 2’ye, Kartepe’de 4’e, Derince’de 3’e, Körfez’de ise 2’ye çıkarıldı. Üst geçidi bulunmayan Darıca’da ise vatandaşların talebine cevap verilerek 3 modern geçit hizmete alındı. Her biri ihtiyaç odaklı planlanan bu projeler, vatandaşın takdirini kazanırken, ulaşımda konforun adresi oldu.

SOLAKLAR ÜST GEÇİDİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kentin en uzun tek açıklıklı üst geçidi olma unvanını taşıyan ve 2025 başında montajı tamamlanan Solaklar Üst Geçidi, modern mimarisi ve kullanıcı dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Tek açıklığı 63 metre ve 70 metrelik toplam uzunluğuyla bölgenin simge yapılarından biri haline gelen üst geçit, her iki ayağında yer alan engelli asansörleriyle de herkes için erişilebilir hizmet sunuyor. Aynı bölgede hayata geçirilen Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi ile Kandıra Yolu'ndaki trafik akışı da kesintisiz hale getirilerek hem araçlar hem yayalar için büyük bir kolaylık sağlandı.

38 ASANSÖRLE ENGELSİZ ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda sadece güvenliği değil, erişilebilirliği de esas alıyor. Bu anlayışla son 6 yılda kent genelinde 38 adet engelli asansörü inşa edilerek dezavantajlı bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı engeller ortadan kaldırıldı. İzmit’te 16, Derince ’de 6, Kartepe ve Darıca’da 4’er, Karamürsel, Gölcük, Başiskele ve Körfez’de ise 2’şer adet yapılan engelli asansörleri, şehirde herkes için eşit yaşam hakkının bir göstergesi oldu.

İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN HİZMET ANLAYIŞI

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı her yatırımı ihtiyaç odaklı planlayarak vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunuyor. Şehrin dört bir yanına yayılan projeler, sadece birer inşaat çalışması değil; aynı zamanda yaşam kalitesini artıran, kent estetiğine katkı sunan ve sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan örnekler olarak öne çıkıyor. Kocaeli, Büyükşehir’in vizyoner adımlarıyla daha güvenli, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir bir şehir olmaya devam ediyor. Her yaştan ve her kesimden vatandaş için tasarlanan bu projeler, geleceğin şehirlerine ilham veriyor.



(Emre KAHRAMAN)