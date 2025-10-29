banner1195
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ERASMUS ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Dünyanın farklı ülkelerinden Gebze’ye gelen Erasmus öğrencileri Başkan Büyükgöz ile bir araya geldi

29 Ekim 2025 Çarşamba 00:47

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Erasmus değişim programı kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Gebze’ye gelen üniversite öğrencilerini belediyede ağırladı.

Belediye ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükgöz, öğrencilere Gebze’nin tarihi, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi. Sunumunda Gebze’nin sanayi, teknoloji ve bilişim alanlarında Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Büyükgöz, ilçenin hem köklü gelenekleriyle hem de yenilikçi vizyonuyla örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

Program sonunda Erasmus öğrencileriyle sohbet eden Başkan Büyükgöz, kültürel etkileşimin önemine değinerek, Bu tür buluşmalar adeta bir kültür köprüsü görevi görüyor. Farklı ülkelerden gelen gençlerin Gebze’yi tanıması, hem kentimiz hem de ülkemiz adına büyük bir kazanım. dedi.

Başkan Büyükgöz, organizasyona katkı sağlayan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

